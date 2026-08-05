एयर टर्बुलेंस क्या होता है, जिसमें फंस गया था एयर इंडिया का विमान, 17 जख्मी हो गए
एयर इंडिया का विमान मंगलवार को टर्बुलेंस में फंस गया, जिसकी वजह से 17 यात्री जख्मी हो गए। आइए समझते हैं कि एयर टर्बुलेंस होता क्या है और यह किन-किन परस्थितियों में होता है।
थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का एक विमान मंगलवार सुबह टर्बुलेंस में फंस गया। जिसके बाद विमान अचानक लगभग 300 फुट नीचे आ गया। विमान के गोता लगाने और इसमें हुई तेज कंपन की वजह से कम से कम 17 यात्री घायल हो गए। एयर टर्बुलेंस का सीधा सा मतलब है हवा में अचानक उथल-पुथल या झटका। जब विमान शांत हवा के बीच अचानक अलग-अलग दिशा, गति या तापमान वाली हवा के बहाव में प्रवेश करता है, तो विमान हिलने या झटके खाने लगता है। इसे ही एयर टर्बुलेंस कहते हैं।
इसके मुख्य कारण क्या-क्या हैं?
साफ आसमान में: फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के मामले ने इसी तरह के टर्बुलेंस की आशंका जताई जा रही है। यह बिना किसी बादल या तूफान के बिल्कुल साफ आसमान में 30,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर होता है। जब दो तेज हवा की पट्टियां अलग-अलग गति या दिशा से आपस में टकराती हैं, तो यह अदृश्य उथल-पुथल पैदा होती है। इसे वेदर रडार भी आसानी से नहीं पकड़ पाता।
मौसम और बादल
जब घने काले बादल होते हैं, तो गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। इससे झटके लगते हैं।
पहाड़ों के ऊपर हवा का दबाव
जब हवा बड़े पहाड़ों से टकराकर ऊपर की ओर उठती है, तो यह लहरों की तरह व्यवहार करने लगती है। इसके ऊपर से गुजरने वाले प्लेन को झटके महसूस होते हैं।
सड़क और पानी के दो उदाहरण
जब गाड़ी किसी चिकनी सड़क से अचानक खड्डों या स्पीड ब्रेकर वाली सड़क पर जाती है, तो झटका लगता है। जैसे नाव जब शांत पानी से अचानक तेज उठती लहरों के बीच जाती है, तो हिचकोले खाने लगती है। ऐसे ही आसमान में हवा की गतिविधि से झटके लगते हैं।
क्या इससे हवाई जहाज क्रैश हो सकता है?
आधुनिक कमर्शियल हवाई जहाज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे बेहद खतरनाक टर्बुलेंस के झटके भी बिना किसी ढांचागत नुकसान के सह सकें।
प्लेन को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत कम होता है। बिना सीटबेल्ट बैठे यात्रियों में खतरा होता है। जब प्लेन अचानक 100-300 फीट नीचे गिरता है, तो यात्री उछल जाते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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