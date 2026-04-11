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अगर मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाते हैं तो..., अरविंद केजरीवाल का PM पर तंज

Apr 11, 2026 03:22 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सभी संस्थाओं पर कब्जा करने और लाखों वोट कटवाने के बाद भी अगर मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा?

अगर मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाते हैं तो..., अरविंद केजरीवाल का PM पर तंज

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। साथ ही उन पर संस्थाओं पर कब्जा करने और लाखों वोट कटवाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा कि सभी संस्थाओं पर कब्जा करने और लाखों वोट कटवाने के बाद भी अगर मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल यह पोस्ट पश्चिम बंगाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आई है। यहां 294 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने हैं। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। राज्य का राजनीतिक माहौल सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी बीच के बीच जारी तीखी बयानबाजियों से काफी गर्म है। खासकर वोटर लिस्ट में बदलाव और चुनावी तैयारियों से जुड़े आरोपों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही है।

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टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो इस प्रक्रिया को उलट दिया जाएगा। उन्होंने चुनावी सूचियों से हटाए गए लोगों के वर्गीकरण पर भी सवाल उठाए।

दूसरी ओर, बीजेपी पश्चिम बंगाल में जोर-शोर से प्रचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। शाह ने घोषणा की कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य में छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी।

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उन्होंने घुसपैठ और मवेशियों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी वादा किया। साथ ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग बनाने की बात भी कही। शाह ने जोर देकर कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के शासन में नागरिकों के बीच निराशा और डर का माहौल बन गया है। पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, अलग-अलग पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी तीखी होती जा रही है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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