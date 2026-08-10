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राघव चड्ढा को BJP में जासूसी के लिए भेजा? मीम पर अरविंद केजरीवाल का मजेदार जवाब

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कई मीम्स को लेकर मजेदार जवाब दिए। उन्होंने राघव चड्ढा को जासूस के रूप में भाजपा में भेजने की बात कहने वाले एक मीम्स पर भी मजेदार जवाब दिया।

arvind kejriwal
अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा वाले मीम पर दिया मजेदार जवाब

आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल आमतौर पर बेहद गंभीर और तल्ख नजर आते हैं, लेकिन मजाकिया लहजे में हुए एक इंटरव्यू में उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। इन दिनों 'जेन जी' से खुद को जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखने वाले केजरीवाल ने खुद को लेकर बने कई मीम्स पर मजेदार और हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिए। इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के भाजपा में जाने को लेकर भी सवाल किया गया।

कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल के बेहद खास रहे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने छह अन्य सांसदों के साथ 'आप' का एक हिस्सा अलग कर दिया और भाजपा के साथ विलय कर लिया। इस पर एक मीम काफी वायरल हुआ, जिसमें पूछा जाता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर राघव चड्ढा को AAP के जासूस के रूप में बीजेपी में प्लांट किया है? पूर्व सीएम को जब यह मीम दिखाकर सवाल किया गया तो उन्होंने पहले कुछ गंभीर दिखते हुए और फिर हंसते हुए कहा, 'उन्हें कैसे पता चल गया। यह बात बाहर कैसे गई।'

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राघव चड्ढा पर नहीं था ऐसा अनुमान

अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले एक दूसरे इंटरव्यू में भी राघव चड्ढा की बगावत को लेकर एक सवाल का जवाब दिया। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने माना कि जो कुछ हुआ उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था। केजरीवाल ने कहा, 'मेरे को पता नहीं था, मेरे को आइडिया नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चले गए, जहां गए वहां खुश रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो (सातों सांसद) जहां गए खुश हैं।'

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यूटर्न वाले मीम्स पर क्या बोले केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कुछ मीम्स पर भी जवाब दिया जिनमें उन पर यूटर्न मारने का आरोप लगाया जाता है। कभी राजनीति में नहीं आने और भाजपा-कांग्रेस को समर्थन नहीं करने के पुराने वायरल बयानों को लेकर केजरीवाल ने कहा, 'जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उन्होंने कोई बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल चाहिए तो चुनाव लड़ो, कानून संसद से बनते हैं। यह मैंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि आम आदमी को चैलेंज मत करना।' कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाने पर कहा, 'हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा था कि हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। 49 दिन में हमने सारे वादे पूरे कर दिए, यही वजह थी कि एक साल के भीतर हमने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की।'

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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