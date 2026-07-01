दिल्ली में घर-घर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू; BLO घर आया और हम नहीं मिले तो क्या होगा, जानें ऐसे ही 6 सवालों के जवाब
चुनाव आयोग का कहना है कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहल का मकसद यह पक्का करना है कि वोटर लिस्ट सही और अप-टू-डेट हो, ताकि गलतियों को सुधारा जा सके, डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके।
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया मंगलवार (30 जून) से शुरू हो चुकी है। इस दौरान BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स घर-घर जाकर मतदाताओं का गणना-प्रपत्र (Enumeration Form) भरते हुए उनके द्वारा मतदाता सूची में दी गई जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान 13 हजार से ज्यादा BLO राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और मौजूदा मतदाताओं की जानकारी को वेरिफाई करने के लिए और नए वोटर्स को रजिस्टर करने के लिए उन्हें गणना-प्रपत्र बांटेंगे SIR की यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि वोटर लिस्ट में दिल्ली की आबादी की मौजूदा डेमोग्राफिक्स (जनसांख्यिकीय जानकारी) सही और अप-टू-डेट दिखाई दे। यह प्रक्रिया एक महीने तक (30 जून से 29 जुलाई) चलेगी। ।
इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए BLO को निर्देश दिया गया है कि वे सुबह जल्दी और शाम के समय, जब लोग घर पर मौजूद हों, तब घर-घर जाकर सत्यापन करें। इसके लिए शनिवार और रविवार को भी अभियान चलाया जाएगा। प्रक्रिया के पूरे होने के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 5 अगस्त को और फाइनल लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
भले ही यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन SIR को लेकर मतदाताओं के मन में अब भी कई सवाल हैं, जैसे BLO के आने पर अगर मतदाता घर पर ना हो तो क्या होगा या BLO के आने पर कौन-कौन से पेपर्स देने होंगे। इस खबर में हम आपको इसी प्रक्रिया से जुड़े पांच अहम सवालों के जवाब बता रहे हैं।
BLO आया और मतदाता घर पर नहीं हुआ तो क्या होगा?
इस बारे में चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अगर BLO किसी मतदाता के घर जाते हैं और घर बंद मिलता है, तो वे तुरंत उस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाएंगे। बल्कि SIR गाइडलाइंस के अनुसार, घर-घर सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई घर बंद मिलता है, तो संबंधित बीएलओ वहां कम से कम तीन बार जाएगा। अगर इसके बाद भी वहां कोई नहीं मिलता है, तो वे उस घर पर या उसके आसपास रहने वाले किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) छोड़ सकते हैं, ताकि वोटर उसे बाद में भर सके। इसके अलावा, BLO यह पक्का करने के लिए दोबारा भी घर आ सकते हैं कि सभी घरों को कवर कर लिया गया है।
जब BLO घर आए तो मतदाता को क्या करना होगा?
SIR की प्रक्रिया के दौरान BLO बारी-बारी से दिल्ली शहर के सभी घरों में जा रहे हैं और प्रत्येक मतदाता की जानकारी को वेरिफाई कर रहे हैं। इस दौरान BLO द्वारा प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां दी जा रही हैं, जिनमें मतदाता द्वारा साल 2002 में हुए पिछले SIR के आधार पर अपनी जानकारी भरी जा रही है। इनमें से एक कॉपी को मतदाता रसीद के रूप में अपने पास रखने के लिए मिल रही है, जबकि दूसरी कॉपी BLO को वापस करनी होगी। भरे हुए फॉर्म को QR कोड का इस्तेमाल करके डिजिटाइज किया जाता है, और वोटर को हाल की रंगीन फोटो चिपकानी होती है और जरूरत पड़ने पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होती है। BLO निवासियों को उनकी वोटर जानकारी में सुधार और नई जानकारी जोड़ने में भी मदद कर रहे हैं।
अगर कोई मतदाता 2002 के बाद दिल्ली में आया हो तो क्या होगा?
यदि कोई मतदाता दिल्ली में पिछली बार साल 2002 में हुई SIR प्रक्रिया के बाद दिल्ली में आकर बसा है, तो उसे अपने मूल राज्य में हुई पिछली SIR की जानकारी भी एन्यूमरेशन फॉर्म में भरनी होगी, जहां वह पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत था।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक होगा?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद, वोटर चुनाव आयोग के वोटर पोर्टल या दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर अपने नाम, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर या निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है, तो वोटर सुधार के तय समय के दौरान दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
क्या एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज भी देने होंगे?
इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया गया है कि गणना प्रपत्र के साथ किसी तरह का कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। भरा हुआ और साइन किया हुआ फॉर्म (गणना प्रपत्र) ही काफी होता है। हालांकि, अगर बाद में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वोटर को दसवीं की अंकसूची, राशन कार्ड, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे पहचान के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं।
फॉर्म नहीं भरने पर क्या होगा?
एन्यूमरेशन फ़ॉर्म न मिलने या वापस न करने से मतदाता को भारी परेशानी हो सकती हैं। अगर कोई मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार होने से पहले फॉर्म जमा नहीं करता है, तो उसका नाम ड्राफ्ट या फाइनल वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है। इस जोखिम से बचने के लिए चुनाव आयोग ने सभी योग्य वोटरों को सलाह दी है कि अगर उन्हें BLO का दिया फॉर्म किसी कारणवश नहीं मिलता है तो वे ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि हर मतदाता को यह गणना प्रपत्र भरना होगा ताकि सात अक्टूबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में उनके नाम शामिल हो सकें। साथ ही कहा गया है कि जो लोग गणना-प्रपत्र नहीं भरेंगे, उनके नाम पांच अगस्त को जारी होने वाली मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में सात लोकसभा क्षेत्रों और 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 13,033 मतदान केंद्र और कुल 1.45 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 77.11 लाख पुरुष और 67.98 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 1,024 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 76,155 है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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