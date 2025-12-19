गुरुग्राम के निजी स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि अभिभावकों ने चेयरमैन पर कर दिया हमला; पुलिस तक पहुंच गई बात

संक्षेप: मारपीट के दौरान स्कूल स्टाफ के अन्य सदस्य भी घायल हो गए। घटना के बाद आरोपियों ने स्कूल बस को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। स्कूल प्रशासन की ओर से डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में फीस को लेकर शुरू विवाद इतना बढ़ गया कि बात धक्का-मुक्की से शुरू होकर खुलेआम हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि कुछ अभिभावकों ने स्कूल परिसर में घुसकर चेयरमैन पर हमला कर दिया। इस दौरान यह पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। गुरुवार को स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ अभिभावक अपने बच्चों की फीस जमा करने पहुंचे थे। इसी दौरान फीस को लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर स्कूल स्टाफ ने उन्हें शांत रहने और परिसर छोड़ने को कहा, जिसके बाद मामला कुछ देर के लिए शांत हो गया।

साथियों को साथ लाकर चेयरमैन पर किया हमला हालांकि आरोप है कि अभिभावक थोड़ी देर बाद अपने अन्य साथियों के साथ दोबारा स्कूल लौटे और जबरन अन्दर परिसर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने स्कूल चेयरमैन के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हमलावरों ने स्कूल में रखी कुर्सियों और झाड़ू के डंडों से चेयरमैन पर वार किए।

मारपीट के दौरान स्कूल स्टाफ के अन्य सदस्य भी घायल हो गए। घटना के बाद आरोपियों ने स्कूल बस को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। स्कूल प्रशासन की ओर से डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

चेयरमैन बोले- आरोपी अभिभावकों पर पहले से लाखों बकाया स्कूल चेयरमैन वीरेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि जिन अभिभावकों ने यह हंगामा किया है, उन पर पहले से ही लाखों रुपए की फीस बकाया है। इसके बावजूद उन्होंने बातचीत या नियमों के दायरे में समाधान निकालने के बजाय दबंगई का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह की अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन ने बिना देरी किए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।