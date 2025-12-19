Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWhat happened at the private school in Gurugram that led parents to attack the chairman?
गुरुग्राम के निजी स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि अभिभावकों ने चेयरमैन पर कर दिया हमला; पुलिस तक पहुंच गई बात

Dec 19, 2025 09:49 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, साक्षी रावत, गुरुग्राम
गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में फीस को लेकर शुरू विवाद इतना बढ़ गया कि बात धक्का-मुक्की से शुरू होकर खुलेआम हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि कुछ अभिभावकों ने स्कूल परिसर में घुसकर चेयरमैन पर हमला कर दिया। इस दौरान यह पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। गुरुवार को स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ अभिभावक अपने बच्चों की फीस जमा करने पहुंचे थे। इसी दौरान फीस को लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर स्कूल स्टाफ ने उन्हें शांत रहने और परिसर छोड़ने को कहा, जिसके बाद मामला कुछ देर के लिए शांत हो गया।

साथियों को साथ लाकर चेयरमैन पर किया हमला

हालांकि आरोप है कि अभिभावक थोड़ी देर बाद अपने अन्य साथियों के साथ दोबारा स्कूल लौटे और जबरन अन्दर परिसर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने स्कूल चेयरमैन के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हमलावरों ने स्कूल में रखी कुर्सियों और झाड़ू के डंडों से चेयरमैन पर वार किए।

मारपीट के दौरान स्कूल स्टाफ के अन्य सदस्य भी घायल हो गए। घटना के बाद आरोपियों ने स्कूल बस को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। स्कूल प्रशासन की ओर से डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

चेयरमैन बोले- आरोपी अभिभावकों पर पहले से लाखों बकाया

स्कूल चेयरमैन वीरेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि जिन अभिभावकों ने यह हंगामा किया है, उन पर पहले से ही लाखों रुपए की फीस बकाया है। इसके बावजूद उन्होंने बातचीत या नियमों के दायरे में समाधान निकालने के बजाय दबंगई का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह की अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन ने बिना देरी किए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

उधर भोंडसी थाना पुलिस ने स्कूल चेयरमैन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज समेत सभी उपलब्ध सबूतों की जांच की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 115, 118(1), 333, 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
