हम दूसरों के साथ जो करते हैं, वहीं लौटकर आता है; कांग्रेस नेता ने बताया ओडिशा में पादरी के साथ क्या हुआ

संक्षेप: देश के लोगों को आईना दिखाने के अंदाज में कहा कि 'हम दूसरों के साथ जो करते हैं, वह लौटकर हमारे पास ही आएगा। लंदन में एक 8 साल के हिंदू लड़के को तिलक-चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया।'

ओडिशा के ढेंकनाल जिले के एक गांव में इस महीने की शुरुआत में एक ईसाई पादरी के साथ मारपीट करके उसके गले में जूतों की माला पहनाकर उसे गांव में घुमाया गया था। मारपीट का आरोप हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर लगा था, जिन्होंने पादरी पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ इस तरह मारपीट की थी। हालांकि 4 जनवरी को हुई यह घटना हाल ही में उस समय दुनिया के सामने आई, जब पीड़ित की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब इस घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने ईसाई पादरी हुए इस हमले का जिक्र करते हुए देशवासियों को आईना दिखाने की कोशिश की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उदित राज ने इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में कहा कि हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और जब बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है तो हम किस आधार पर चिल्लाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हीं सब घटनाओं की वजह से विदेशों में भारतीयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर हर स्थिति में अपने पक्ष में माहौल बनाने का आरोप भी लगाया।

'हम किस नैतिकता से बांग्लादेश की बात करते हैं' अपनी पोस्ट में उदित राज ने लिखा, 'ओडिशा के ढेंकनाल जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने एक ईसाई पादरी पर हमला किया, उन्हें बेइज्जत किया और ज़बरदस्ती गोबर खिलाया।' इसके बाद उन्होंने लिखा कि 'भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ आए दिन ऐसा हो रहा है। हम किस नैतिकता के साथ यह चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है?'

'हम जो करते हैं, वहीं वापस लौटकर आता है' इसके बाद उन्होंने देश के लोगों को आईना दिखाने के अंदाज में कहा कि 'हम दूसरों के साथ जो करते हैं, वह लौटकर हमारे पास ही आएगा। लंदन में एक 8 साल के हिंदू लड़के को तिलक-चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया।'

विदेशों में भारतीय लोगों को हो रही परेशानी आगे उन्होंने कहा, 'जब से भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, भारतीयों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, सऊदी अरबिया और दूसरी जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू अल्पसंख्यको को पीटें या वो पीटें, दोनों ही मामलों में बीजेपी नैरेटिव अपने पक्ष में बना लेती है।'

पुलिस ने गोबर खिलाने के आरोप को गलत बताया अपनी पोस्ट के साथ उदित राज ने इस घटना का AI से बना एक फोटो भी शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने पादरी को गोबर खिलाने का आरोप भी लगाया। हालांकि ढेंकनाल के पुलिस अधीक्षक अभिनव सोनकर ने मारपीट के दौरान पादरी को गोबर खिलाने की घटना होने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि, 'इस मामले को लेकर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।।’

स्कूल में विरोध-प्रदर्शन का जिक्र कर बोले उदित राज वहीं शनिवार को एक पोस्ट करते हुए उदित राज ने लिखा, 'दिल्ली के बुराड़ी में माउंट ऑलीवेट स्कूल का घेराव बजरंग दल और संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। आरोप है स्टूडेंट से टीका और कलवा नहीं धारण करें। क्रिसमस जोर-शोर से मनाया जाता है और प्रार्थना होती है। क्या डीपीएस, वसंत वैली, बाल भारती जैसे स्कूलों में टीका और कलावा धारण करके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि इसी स्कूल में विवाद पैदा किया है। संघ और बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं तो क्या वहां हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पढ़ते लिखते हैं?'