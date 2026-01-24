Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWhat goes around comes around, said Congress leader Udit Raj on Odisha incident involving priest
हम दूसरों के साथ जो करते हैं, वहीं लौटकर आता है; कांग्रेस नेता ने बताया ओडिशा में पादरी के साथ क्या हुआ

हम दूसरों के साथ जो करते हैं, वहीं लौटकर आता है; कांग्रेस नेता ने बताया ओडिशा में पादरी के साथ क्या हुआ

संक्षेप:

देश के लोगों को आईना दिखाने के अंदाज में कहा कि 'हम दूसरों के साथ जो करते हैं, वह लौटकर हमारे पास ही आएगा। लंदन में एक 8 साल के हिंदू लड़के को तिलक-चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया।'

Jan 24, 2026 07:26 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओडिशा के ढेंकनाल जिले के एक गांव में इस महीने की शुरुआत में एक ईसाई पादरी के साथ मारपीट करके उसके गले में जूतों की माला पहनाकर उसे गांव में घुमाया गया था। मारपीट का आरोप हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर लगा था, जिन्होंने पादरी पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ इस तरह मारपीट की थी। हालांकि 4 जनवरी को हुई यह घटना हाल ही में उस समय दुनिया के सामने आई, जब पीड़ित की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब इस घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने ईसाई पादरी हुए इस हमले का जिक्र करते हुए देशवासियों को आईना दिखाने की कोशिश की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उदित राज ने इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में कहा कि हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और जब बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है तो हम किस आधार पर चिल्लाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हीं सब घटनाओं की वजह से विदेशों में भारतीयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर हर स्थिति में अपने पक्ष में माहौल बनाने का आरोप भी लगाया।

'हम किस नैतिकता से बांग्लादेश की बात करते हैं'

अपनी पोस्ट में उदित राज ने लिखा, 'ओडिशा के ढेंकनाल जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने एक ईसाई पादरी पर हमला किया, उन्हें बेइज्जत किया और ज़बरदस्ती गोबर खिलाया।' इसके बाद उन्होंने लिखा कि 'भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ आए दिन ऐसा हो रहा है। हम किस नैतिकता के साथ यह चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है?'

'हम जो करते हैं, वहीं वापस लौटकर आता है'

इसके बाद उन्होंने देश के लोगों को आईना दिखाने के अंदाज में कहा कि 'हम दूसरों के साथ जो करते हैं, वह लौटकर हमारे पास ही आएगा। लंदन में एक 8 साल के हिंदू लड़के को तिलक-चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया।'

विदेशों में भारतीय लोगों को हो रही परेशानी

आगे उन्होंने कहा, 'जब से भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, भारतीयों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, सऊदी अरबिया और दूसरी जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू अल्पसंख्यको को पीटें या वो पीटें, दोनों ही मामलों में बीजेपी नैरेटिव अपने पक्ष में बना लेती है।'

ओडिशा में पादरी संग हुई घटना का जिक्र कर बोले कांग्रेस नेता

पुलिस ने गोबर खिलाने के आरोप को गलत बताया

अपनी पोस्ट के साथ उदित राज ने इस घटना का AI से बना एक फोटो भी शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने पादरी को गोबर खिलाने का आरोप भी लगाया। हालांकि ढेंकनाल के पुलिस अधीक्षक अभिनव सोनकर ने मारपीट के दौरान पादरी को गोबर खिलाने की घटना होने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि, 'इस मामले को लेकर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।।’

स्कूल में विरोध-प्रदर्शन का जिक्र कर बोले उदित राज

वहीं शनिवार को एक पोस्ट करते हुए उदित राज ने लिखा, 'दिल्ली के बुराड़ी में माउंट ऑलीवेट स्कूल का घेराव बजरंग दल और संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। आरोप है स्टूडेंट से टीका और कलवा नहीं धारण करें। क्रिसमस जोर-शोर से मनाया जाता है और प्रार्थना होती है। क्या डीपीएस, वसंत वैली, बाल भारती जैसे स्कूलों में टीका और कलावा धारण करके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि इसी स्कूल में विवाद पैदा किया है। संघ और बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं तो क्या वहां हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पढ़ते लिखते हैं?'

ये भी पढ़ें:दिल्ली के इन इलाकों में 28 जनवरी तक अलग-अलग दिन जल संकट, स्टोर करके रखें पानी
ये भी पढ़ें:कमर्शियल EV के लिए तीन चार्जिंग स्टेशन बना रहा DTC, इन इलाकों में शुरू हुआ काम

आगे उन्होंने लिखा, 'इस कॉलोनी में बहुतायत में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक रहते हैं और संघी चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छी शिक्षा न लें। क्या वसंत विहार , मॉडल टाउन, पंचशील, जीके और साउथ एक्सटेंशन में स्थित स्कूलों को सामने भी उत्पात करेंगे? ख़ुद के बच्चों को क्यों विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। जब सरकार ख़ुद ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे तो इस देश का क्या होगा? षड्यंत्र है बहुजन स्टूडेंट्स अच्छी शिक्षा न ले सके? ख़ुद तो ईसाइयों द्वारा ज्ञान, शिक्षा, तकनीक का लाभ लेंगे और जब दलित -आदिवासी लेते हैं तो ये ठेकेदार धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।