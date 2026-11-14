इस चुप्पी का क्या मतलब है; दो दिन बाद भी नहीं आया जवाब, तो देश के पर्यावरण मंत्री पर भड़कीं नेहा बोरा
नेहा बोरा के अनुसार, 'सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से यह माना है कि स्वच्छ हवा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का ही एक हिस्सा है। आज, जब वायु प्रदूषण अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है, तो सत्ता में बैठे लोग इसे 'जन स्वास्थ्य आपातकाल'कहने की औपचारिकता भी नहीं निभा रहे हैं।'
बीते कई दिनों से दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य इलाकों की हवा बेहद प्रदूषित चल रही है और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) भी 350 से 400 से बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती स्त्रियों और सांस की बीमारी समेत अन्य तकलीफों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा संकट भी आन पड़ा है। इसी समस्या को उठाते हुए AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दो दिन पहले देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अत्यधिक वायु प्रदूषण की इसी परेशानी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे तत्काल मिलने का समय (अपॉइंटमेंट) मांगा था। हालांकि दो दिन बाद भी जब उनकी तरफ से कोई जबाव नहीं आया तो शनिवार को नेहा ने एकबार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए अपना एक वीडियो जारी किया और कहा कि भाजपा के मंत्रीगण जनता के लिए अपने घर और ऑफिस के दरवाजे खुले रखा करें।
मंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर नेहा ने शनिवार को अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'एक डेमोक्रेसी में जब जनता अपने मंत्रियों से मिलने के लिए बुलाया करे, तो मंत्रियों को अपने घर के और ऑफिसेस के दरवाजे खुले रखने चाहिए। दो दिन पहले 12 नवंबर को हमने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक मेल लिखा, MoEFCC (पर्यावरण मंत्रालय) को भी वह मेल भेजा था।'
'पर्यावरण मंत्री की चुप्पी का क्या मतलब है'
नेहा ने आगे बताया कि उस मेल में हमने पर्यावरण मंत्री से पूछा था, 'हम हिंदुस्तान के नागरिक जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर क्यों हैं, इस बात का जवाब वो हमें दें। हमारा राइट टू ब्रीद, जो कि राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है, ये अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इसका जवाब हमें दें, लेकिन अभी भी दो दिन के बाद भी ना भूपेंद्र यादव ने हमें रिस्पॉन्ड किया है, ना ही उनके ऑफिस ने रिस्पॉन्ड किया। एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के बीच में एक पर्यावरण मंत्री की चुप्पी का क्या मतलब है।'
'हमारे परिजन यूं ही सांस लेने के लिए जूझते रहेंगे'
इससे पहले शनिवार को ही शेयर की अपनी एक अन्य पोस्ट में नेहा ने एनसीआर के विभिन्न शहरों में जहरीली हो चुकी हवा की समस्या को उठाने वाली एक पोस्ट को शेयर किया था, और उसके साथ लिखा था, 'अगर सरकार में बैठे लोग यूं ही प्रदूषण को नकारते रहेंगे तो हमारे दोस्त और हमारे परिवारों के लोग यूं ही सांस लेने के लिए जूझते रहेंगे।' इस पोस्ट के साथ नेहा ने जिस पोस्ट को शेयर किया था, उसमें लिखा हुआ था, 'आज सुबह फिर से हम जहरीले स्मॉग की एक मोटी परत के बीच उठे हैं, पिछले लगभग 10 महीनों में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब स्तर पर है। एंटी-स्मॉग गनों से पानी का छिड़काव, आपातकालीन उपाय या अस्थायी इंतजाम असलियत को छिपा नहीं सकते। सरकारें लोगों के सांस लेने के अधिकार की रक्षा करने में विफल हो रही हैं।'
'वायु गुणवत्ता का संकट चिंताजनक स्तर तक पहुंचा'
इससे पहले 12 नवंबर को नेहा बोरा ने पर्यावरण मंत्री को जो मेल भेजा था, उसमें उन्होंने लिखा था, ‘हम भारतीय नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से यह पत्र लिख रहे हैं। ये नागरिक अत्यधिक वायु प्रदूषण के बीच रह रहे हैं और इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। हम आपसे तत्काल मिलने का समय (अपॉइंटमेंट) देने का विनम्र अनुरोध करते हैं।’ इसके आगे नेहा ने लिखा था, 'वायु गुणवत्ता का संकट चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। इस साल की दिवाली की रात, दिल्ली में पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे अधिक प्रदूषित दीपावली दर्ज की गई, जबकि कई आधिकारिक निगरानी केंद्रों ने प्रदूषण के चरम समय के दौरान डेटा देना ही बंद कर दिया था। जागरूक नागरिकों के रूप में, हमने सीधे आपसे संपर्क करने का निर्णय लिया है।'
स्वच्छ हवा का अधिकार, जीवन के अधिकार का हिस्सा
आगे उन्होंने लिखा था, 'सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से यह माना है कि स्वच्छ हवा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का ही एक हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री के रूप में, आपके पास इस अधिकार की रक्षा करने का संवैधानिक और निर्वाचित जनादेश (मैन्डेट) दोनों हैं। हमारा मानना है कि इस संकट से निपटने में आपके मंत्रालय को नेतृत्व करना चाहिए और जवाबदेही लेनी चाहिए, क्योंकि यह संकट नागरिकों से सुरक्षित रूप से सांस लेने का अधिकार छीन रहा है।'
'दिल्ली समेत पूरे भारत की हवा खतरनाक बनी हुई'
नेहा ने आगे कहा था, 'हमें इस बात की गहरी चिंता है कि इस संकट के दौरान, आपके कार्यालय की ओर से सार्वजनिक बयानों के अलावा कोई स्पष्ट, समयबद्ध योजना या ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। ऐसे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि स्वच्छ हवा के बार-बार किए गए वादों के बावजूद, प्रमुख नीतिगत और प्रशासनिक विफलताओं के कारण दिल्ली और पूरे भारत में हवा खतरनाक बनी हुई है।'
'हम अपनी ओर से सहयोग भी देना चाहते हैं'
आइसा अध्यक्ष ने आगे कहा था, 'नागरिकों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमने संलग्न परिशिष्ट (एनेक्शर) में मुख्य मुद्दों को प्रश्नों के रूप में रखा है। हमारा उद्देश्य केवल इन मुद्दों को उठाना ही नहीं है, बल्कि हम अपना सहयोग भी देना चाहते हैं। हम आपके मंत्रालय के साथ मिलकर स्वच्छ हवा और प्रत्येक नागरिक के सांस लेने के अधिकार के लिए ठोस और समयबद्ध प्रतिबद्धताओं की दिशा में काम करना चाहते हैं।
दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 367 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार होने की उम्मीद है। इसके अनुसार, हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा (पीएम2.5 और पीएम10) में भी अगले दो दिनों में कमी आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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