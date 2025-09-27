What did Syed Naseeruddin Chishti say regarding the I Love Muhammad controversy यह इस्लाम की पहली शर्त...; 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की मुस्लिमों से क्या अपील, Ncr Hindi News - Hindustan
What did Syed Naseeruddin Chishti say regarding the I Love Muhammad controversy

यह इस्लाम की पहली शर्त...; 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की मुस्लिमों से क्या अपील

चिश्ती ने कहा, जिस पाक नाम से लोगों को सुकून मिलता है, जिस पाक नाम से लोगों में एक-दूसरे प्रति हमदर्दी पैदा होती है। जिस पाक नाम से इत्तेहाद कायम होता है, जिस पाक नाम से लोगों के दुख-दर्द दूर होते हों, उस पाक नाम का सहारा लेकर कोई अपनी निजी राजनीति ना खेले।

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 07:33 PM
देश के कई हिस्सों में इन दिनों मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा 'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर व स्टीकर लगाए जा रहे हैं, हालांकि कुछेक जगहों पर इसे लेकर विवाद की स्थिति भी बन रही है। इसी बीच इस मसले और यूपी के बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर अजमेर दरगाह के वर्तमान प्रमुख सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार को इस बारे में बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से बात करना चाहिए और अगर कहीं कुछ गलतफहमी है तो उसे दूर करते हुए उसका हल निकालना चाहिए। साथ ही चिश्ती ने देश के मुसलमानों से भी कहा कि 'आई लव मुहम्मद' कहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे इन जज्बात का नाजायज फायदा कोई और ना उठा ले, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों से सब्र से काम लेने और शांति बनाए रखने की अपील की। चिश्ती ने ये बातें शनिवार को दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कही।

अजमेर दरगाह के वंशानुगत सज्जादानशीन के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, 'लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। किसी तरह से ऐसा कोई काम ना हो जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। जहां तक आई लव मुहम्मद का सवाल है, इसे बोलना या लिखना कोई गुनाह नहीं है। यह हर मुसलमान का एक फर्ज बनता है, यह इस्लाम की पहली शर्त है, मुसलमान होने की पहली शर्त है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए। लेकिन मैं तमाम देश के मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई हमारे इन जज्बात का नाजायज फायदा ना उठाए, कोई अपना राजनीतिक खेल ना खेले इस बुनियाद पर।'

आगे उन्होंने कहा, 'जिस पाक नाम (मुहम्मद) से लोगों को सुकून मिलता है, जिस पाक नाम से लोगों में एक-दूसरे प्रति हमदर्दी पैदा होती है। जिस पाक नाम से इत्तेहाद कायम होता है, जिस पाक नाम से लोगों के दुख-दर्द दूर होते हों, उस पाक नाम का सहारा लेकर कोई अपनी निजी राजनीति ना खेले। मैं राज्य सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मैटर पर बड़ा दिल रखने हुए मुसलमानों के डेलीगेशन को बुलाए, और उनसे बैठकर बात करे। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करे।'

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 'हालांकि ये याद रहे कि इस पाक नाम का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, आई लव मुहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है। मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी बोलूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी निजात का जरिया ही यही है। तो इसलिए इस पाक नाम के इस्तेमाल पर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेंके। मैं देश के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वे शांति बनाए रखें, सब्र से काम लें और हुकूमत से अपील करूंगा कि बड़ा दिल रखते हुए इस मसले का हल निकाला जाए और जिम्मेदार मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर उनकी बात को तसल्ली से सुना जाए।'