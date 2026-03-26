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एक बात हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि..; पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के रुख पर बोले मनोज तिवारी

Mar 26, 2026 07:27 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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पत्रिका का विमोचन करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, 'मैंने एक ऐसी पत्रिका जारी की है, जिसे दिल्ली के ही चार लोगों ने शुरू किया है और इनमें से भी 3 लोग मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र के हैं।' तिवारी ने आगे कहा कि ‘मेरी पहली प्राथमिकता मेरा उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है।’

एक बात हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि..; पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के रुख पर बोले मनोज तिवारी

भाजपा नेता और उत्तर-पूर्व दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है जिसे कोई झुका नहीं सकता। यह बात उन्होंने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर भारत के रुख पर बात करते हुए कही। साथ ही ईरान द्वारा भारत सहित पांच देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने को उन्होंने भारतीय विदेश नीति की जीत बताया और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।

पीटीआई से बात करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, 'एक बात हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि भारत आत्मनिर्भर देश है, भारत शांति का समर्थक देश है, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है और भारत को कोई झुका नहीं सकता, भारत को कई डरा-धमका नहीं सकता। हां हमारी अपनी नीति है, जिसके कारण हमारे दुनिया से संबंध भी अच्छे हैं, और जो देश आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, उनसे भारत की एक बराबरी की दूरी भी बनी हुई है, और उनकी नीतियों का भारत विरोध भी करता है।'

वहीं इसके बाद ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत सहित पांच देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति देने को लेकर उन्होंने कहा, ‘देखिए वर्तमान में जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, और ईरान व उसके करीब होर्मुज जलडमरू का रास्ता पूरी दुनिया की आपूर्ति व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है।’

आगे उन्होंने कहा, 'ईरान ने सिर्फ 5 देशों को वहां से अपने जहाज लाने ले जाने की अनुमति है, उनमें भारत भी शामिल है। ऐसे में यह भारत सरकार की, नरेंद्र मोदीजी की और उनके नेतृत्व में हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए देश, भारत सरकार का और मोदीजी का बहुत बड़ा आभारी रहेगा, कि इतने कठिन समय में भी देश को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई।'

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सांसद मनोज तिवारी ने ये सभी बातें 'विकास संवाद' पत्रिका के विमोचन के लिए हुए कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहीं। इस दौरान पत्रिका जारी करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, 'मैंने एक ऐसी पत्रिका जारी की है, जिसे दिल्ली के ही चार लोगों ने शुरू किया है और इनमें से भी 3 लोग मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र के हैं। मेरा धर्म बनता है कि ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि अगर हमारी लोकसभा में से कोई अच्छा संपादक निकल आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।'

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आगे तिवारी ने आगे कहा कि 'मेरी पहली प्राथमिकता मेरा उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, और दूसरी प्राथमिकता हमारी भाजपा सरकार है। ऐसे में, यह मेरे लिए एक आईना है, मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान विकास पर केंद्रित रहे।'

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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