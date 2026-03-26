एक बात हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि..; पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के रुख पर बोले मनोज तिवारी
पत्रिका का विमोचन करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, 'मैंने एक ऐसी पत्रिका जारी की है, जिसे दिल्ली के ही चार लोगों ने शुरू किया है और इनमें से भी 3 लोग मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र के हैं।' तिवारी ने आगे कहा कि ‘मेरी पहली प्राथमिकता मेरा उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है।’
भाजपा नेता और उत्तर-पूर्व दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है जिसे कोई झुका नहीं सकता। यह बात उन्होंने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर भारत के रुख पर बात करते हुए कही। साथ ही ईरान द्वारा भारत सहित पांच देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने को उन्होंने भारतीय विदेश नीति की जीत बताया और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।
पीटीआई से बात करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, 'एक बात हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि भारत आत्मनिर्भर देश है, भारत शांति का समर्थक देश है, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है और भारत को कोई झुका नहीं सकता, भारत को कई डरा-धमका नहीं सकता। हां हमारी अपनी नीति है, जिसके कारण हमारे दुनिया से संबंध भी अच्छे हैं, और जो देश आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, उनसे भारत की एक बराबरी की दूरी भी बनी हुई है, और उनकी नीतियों का भारत विरोध भी करता है।'
वहीं इसके बाद ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत सहित पांच देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति देने को लेकर उन्होंने कहा, ‘देखिए वर्तमान में जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, और ईरान व उसके करीब होर्मुज जलडमरू का रास्ता पूरी दुनिया की आपूर्ति व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है।’
आगे उन्होंने कहा, 'ईरान ने सिर्फ 5 देशों को वहां से अपने जहाज लाने ले जाने की अनुमति है, उनमें भारत भी शामिल है। ऐसे में यह भारत सरकार की, नरेंद्र मोदीजी की और उनके नेतृत्व में हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए देश, भारत सरकार का और मोदीजी का बहुत बड़ा आभारी रहेगा, कि इतने कठिन समय में भी देश को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई।'
सांसद मनोज तिवारी ने ये सभी बातें 'विकास संवाद' पत्रिका के विमोचन के लिए हुए कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहीं। इस दौरान पत्रिका जारी करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, 'मैंने एक ऐसी पत्रिका जारी की है, जिसे दिल्ली के ही चार लोगों ने शुरू किया है और इनमें से भी 3 लोग मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र के हैं। मेरा धर्म बनता है कि ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि अगर हमारी लोकसभा में से कोई अच्छा संपादक निकल आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।'
आगे तिवारी ने आगे कहा कि 'मेरी पहली प्राथमिकता मेरा उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, और दूसरी प्राथमिकता हमारी भाजपा सरकार है। ऐसे में, यह मेरे लिए एक आईना है, मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान विकास पर केंद्रित रहे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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