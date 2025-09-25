What did PM Modi say on tariffs and H-1B visa showed the roadmap for self-reliance वैश्विक बाधाओं के बीच भारत आगे बढ़ रहा.. टैरिफ और H-1B वीजा पर क्या बोले PM मोदी, Ncr Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत 'आत्मनिर्भरता' की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए 'मेक इन इंडिया' और छोटे कारोबारियों को मिले मंच को सबसे बड़ी ताकत बताया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 25 Sep 2025 12:03 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2025 के उद्घाटन में वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी भारत की आर्थिक चमक को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने न सिर्फ 'मेक इन इंडिया' की ताकत का बखान किया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को और पंख देने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है।

वैश्विक चुनौतियों के बीच आत्मनिर्भरता की राह

वैश्विक व्यापार में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के H-1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी। लेकिन पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि इन बाधाओं के बावजूद भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

'मेक इन इंडिया' का नया जोश

पीएम मोदी ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि जो भी भारत में बन सकता है, उसे यहीं बनाया जाए। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। छोटी-छोटी गलतियों के लिए कारोबारियों पर दर्ज होने वाले मुकदमों को खत्म करने जैसे कदमों से सरकार ने कारोबारी माहौल को और आसान बनाया है।

छोटे कारोबारियों को बड़ा मंच

मोदी ने छोटे उद्यमियों के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) पोर्टल ने लाखों छोटे दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं को सरकार के साथ व्यापार का सुनहरा मौका दिया है। "पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि एक छोटा दुकानदार सरकार को सामान बेच सकता है। लेकिन आज, करीब 25 लाख छोटे कारोबारी इस पोर्टल के जरिए अपने उत्पाद बेच रहे हैं। ये है नए भारत की ताकत!" उन्होंने गर्व के साथ कहा।

2047 तक 'विकसित भारत' का सपना

पीएम ने भारत के भविष्य का खाका खींचते हुए कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य कोई सपना नहीं, बल्कि एक संकल्प है। इसके लिए सरकार हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर है, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है। मोदी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता को भारत की ताकत बताया और कहा कि यह नारा अब हर भारतीय के दिल में बस गया है। उन्होंने कहा, "हम न सिर्फ अपने लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी बनाएंगे। भारत का हर उत्पाद, हर सेवा, वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ेगी।"

रूस के साथ मिलकर बनेगी AK-203 राइफल

पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए कहा, "जल्द ही रूस की मदद से बनाए गए कारखाने में AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होगा।" इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक भव्य डिफेंस कॉरिडोर भी आकार ले रहा है। इस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइलों सहित कई अत्याधुनिक हथियारों का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है। यह भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक मजबूत कदम है।