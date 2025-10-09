महबूबा मुफ्ती ने ऐसा क्या बोल दिया कि गदगद हो गई AAP, सौरभ भारद्वाज बोले- क्या खूब कहा है

सौरभ भारद्वाज ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का जो वीडियो शेयर किया, उसमें वह दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तारीफ करती सुनाई दे रही हैं।

जम्मू-कश्मीर के प्रमुख विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि जिसे सुनकर आम आदमी पार्टी गदगद हो गई। दरअसल महबूबा ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी उन्हीं (केजरीवाल) की तरह काम करने की सलाह दी। मुफ्ती ने कहा कि तमाम दिक्कतों और सिर पर उपराज्यपाल के बैठे होने के बाद भी केजरीवाल ने दिल्ली में बेहतरीन सरकार चलाई और जनता के लिए भरपूर काम किए। इस तारीफ को सुनकर AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी खुशी को सोशल मीडिया पर व्यक्त किया। भारद्वाज ने महबूबा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'क्या खूब कहा है - बनना है तो केजरीवाल बनिए।'

इसके आगे सौरभ ने पूर्व सीएम और पार्टी के प्रमुख की तारीफ करते हुए लिखा, 'दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की पॉवर छीनी गई, हर कदम पर भाजपा की केंद्र सरकार ने रुकावटें लगाईं … लेकिन फिर भी केजरीवाल जी ने जनता को बेहतरीन स्कूल, अस्पताल और 24 घंटे मुफ़्त बिजली दी। हर वर्ग को इज्जत दी, जहां चाह वहां राह होती है… फर्क सिर्फ़ नीयत का होता है, लड़कर भी जनता के लिए काम करवाते थे।'

उधर सौरभ भारद्वाज ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का जो वीडियो शेयर किया, उसमें वह दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तारीफ करती सुनाई दे रही हैं। महबूबा कहती हैं, 'मेरी उमर अब्दुल्ला साहब से यही गुजारिश है उन्होंने कहा था कि मुझे तो तय करना है कि ममता बनर्जी बनूं या नवीन पटनायक बनूं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ना ममता बनर्जी बनिए, ना नवीन पटनायक बनिए, अगर आपको बनना है तो अरविंद केजरीवाल बनिए। जिन्होंने दिल्ली में इतने मुश्किल हालात में लोगों को मुफ्त बिजली दी, लोगों को गैस दिया, लोगों को अच्छे अस्पताल दिए, जिन बस्तियों को उस वक्त अवैध माना जाता था, उन्हें कानूनन वैध किया। इतना अच्छा प्रशासन दिया, इसके बावजूद कि उनके ऊपर भी एक एलजी (उपराज्यपाल) बैठा हुआ था।'