केजरीवाल ने ऐसा क्या पूछ दिया कि सोनम वांगचुक बोल पड़े- 'नहीं तो भूत बनकर आऊंगा'- VIDEO
Arvind Kejriwal and Sonam Wangchuk: आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल भी जंतर-मंतर पहुंचे थे। मगर उनके बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि वांगचुक बोल पड़े- नहीं तो भूत बनकर आऊंगा… अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हेंडल पर दोनों लोगों के बीच हुई बातचीत का वीडियो शेयर किया है। जानिए दोनों में क्या बातचीत हुई।
Arvind Kejriwal and Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक की तबीयत नाजुक होती जा रही है। देशभर के विपक्षी नेता उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने के लिए कह रहे हैं। आज धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। मगर उनके बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि वांगचुक बोले- "नहीं तो भूत बनकर आऊंगा..." अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हेंडल पर दोनों लोगों के बीच हुई बातचीत का वीडियो शेयर किया है। जानिए दोनों में क्या बातचीत हुई।
'नहीं तो भूत बनकर आऊंगा'- सोनम वांगचुक
वीडियो में दिखाई-सुनाई देता है- केजरीवाल पूछते हैं- 'कैसे हैं आप? 19वां दिन।' इस सवाल पर सोनम वांगचुक ने हौले से मुस्कराते हुए कहा- 'उस हिसाब से ठीक हूं।' इस पर केजरीवाल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा- 'फीलिंग ऑल राइट।' तो वांगचुक ने हां में सर हिला दिया। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि आप ये छोड़ दीजिए। इस पर वांगचुक ने कहा- 'इसे सफल बनाना है।' इसके बाद हल्के अंदाज में मुस्कराते हुए कहा- ‘इसे सफल बनाकर ही छोड़ूंगा, नहीं तो भूत बनकर आऊंगा।’
केजरीवाल बोले, आपने पूरे देश को जगा दिया
इस पर केजरीवाल ने हिम्मत बंधाते हुए कहा- आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपने पूरे देश को जगा दिया है। इस पर सोनम वांगचुक ने कहा- वो तो पता नहीं। फिर आगे कहा- ऐसा लग रहा है अगर आपको तो ऐसा ही है। इस पर केजरीवाल ने कहा- पर ये लोग बहुत ढीठ हैं। ये मानेंगे नहीं। इस पर वांगचुक बोले- संख्या बढ़ेगी तो सड़क संसद से बढ़ी होगी।
केजरीवाल ने सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की अपील
जंतर-मंतर पहुंचे केजरीवाल ने जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन किया और केंद्र सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसा इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसे डर है कि वांगचुक शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्रांतिकारी नेतृत्व और व्यापक सुधार दोनों आवश्यक हैं।
जानिए अनशन के 19वें दिन कैसी है वांगचुक की तबीयत
आपको बताते चलें सोनम वांगचुक का अनशन गुरूवार को 19 वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनका वजन इस दौरान करीब 9 किलोग्राम से अधिक घट गया है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका अनशन जारी रहा तो जल्द ही शरीर के अंगों पर असर पड़ने वाला गंभीर चरण शुरू हो सकता है। वांगचुक विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले अनिश्चतकालीन अनशन पर हैं। वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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