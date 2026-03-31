'आदिवासियों का 'हिंदू-करण' करना चाहते हैं'; देश से नक्सलवाद के खात्मे पर क्या बोले कांग्रेस नेता उदित राज
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के के नक्सलवाद पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है किवे आदिवासियों के कल्याण के लिए काम नहीं करना चाहते।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के के नक्सलवाद पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है किवे आदिवासियों के कल्याण के लिए काम नहीं करना चाहते। वे आदिवासियों का 'हिंदू-करण' करना चाहते हैं। यही उनका असली एजेंडा है। उन्होंने कहा, नक्सलवाद का जन्म कैसे हुआ? लोगों ने महिलाओं पर अत्याचार और उनकी जमीनों पर हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए नक्सलवाद का रास्ता अपनाया। नक्सली नेता आदिवासी नहीं बल्कि उच्च जाति के लोग थे। उन्होंने इन सब से बचने के लिए नक्सलवाद का रास्ता अपनाया था।
उदित राज ने आगे कहा उन्हें नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाना चाहिए। अगर हर घर को सरकारी नौकरी दी जाए तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
अमित शाह ने क्या कहा था?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए उन पर नक्सलवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि वह कई बार नक्सली समर्थकों के साथ दिखे हैं। अमित शाह ने सदन में वामपंथ उग्रवाद से देश को मुक्त करने की कोशिश पर हुई चर्चा के बाद कहा कि राहुल गांधी ने नक्सली समर्थकों के साथ मंच साझा किया है। नक्सली नेता हिडमा के मारे जाने के खिलाफ इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन का वीडियो गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी नक्सलवाद का समर्थन किया है। कांग्रेस को जनता की अदालत में इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा, हमने धमाके करने वालों को समाप्त किया, तो अब विकास हो रहा है। साल 2014 के बाद साफ़ नीति बनी और यह तय हुआ कि गैरकानूनी काम नहीं चलेगा। राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाकर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया। सभी एजेंसियों के साथ सामंजस्य से काम किया गया। अब पहले जहां सरकारी अमला और योजनायें नहीं थीं, वहां यह सब है। सरकार की योजनायें हर गांव तक पहुंच चुकी हैं।
'कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद को बचा कर रखा'
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचाकर रखा, जबकि कई राज्यों में 2024 से पहले नक्सलवाद खत्म हो चुका था। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और भाजपा सरकार रणनीति बदली और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित जिले अब मात्र दो बचे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में सीएपीएफ कैंप बनाकर सुरक्षा चुस्त- दुरुस्त कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि तीन साल के अंदर 706 नक्सली मारे गये, 2218 गिरफ्तार किए गए और 4839 ने आत्मसर्मपण किया। उन्होंने कहा कि जो वार्ता करना चाहता है, उससे वार्ता करनी और जो गोली चलाये उस पर गोली चलायी जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे अभियान का नेतृत्व गृह मंत्रालय कर नक्सलवाद को समाप्त करने काम किया है। कई राज्यों में अलग-अलग राज्यों में नक्सलवाद के ख़िलाफ़ अभियान चलाकर सफलता हासिल की गयी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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