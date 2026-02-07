आरोग्य मंदिर में जानकर मंदिर लिखा गया, मुसलमान जाने से हिचकिचाएंगे...; क्या बोलीं सीएम रेखा?
राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गु्प्ता से जब इसके नाम आरोग्य मंदिर में जानकर 'मंदिर' शब्द लगाने और मुसलमानों के इलाज के लिए जाने से हिचकिचाने जैसे सवाल किए गए तो जानिए उन्होंने क्या कहा?
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक की शुरूआत की थी। समय बदला, कुर्सी बदली और दिल्ली विधानसभा की कमान भाजपा के हाथों आई, तो नई सरकार ने आरोग्य मंदिर खोल दिए। राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गु्प्ता से जब इसके नाम आरोग्य मंदिर में जानकर 'मंदिर' शब्द लगाने और मुसलमानों के इलाज के लिए जाने से हिचकिचाने जैसे सवाल किए गए तो जानिए उन्होंने क्या कहा?
क्या बोलीं सीएम रेखा?
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया- कौन सी अच्छी बात को वो (आम आदमी पार्टी के नेता) कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। अटल कैंटीन बना दी, हाय... उनको तो केवल गलत ही दिखता है। इसके बाद सीएम रेखा ने अन्य बातों का जिक्र करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा- ये कोई मंदिर नहीं है। ये हेल्थकेयर हैं, जहां प्राइमरी साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में बातचीत के दौरान दिल्ली के हेल्थकेयर सिस्टम को लेकर अन्य बातें भी कहीं।
मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलने का आरोप
उनसे पूछा गया- आपने मोहल्ला क्लीनिक में सिर्फ बोर्ड लगा दिया है, आरोग्य मंदिर। क्या बोर्ड बदलने से काम बदलता है? इस पर सीएम रेखा ने कहा- एक बार आरोग्य मंदिर होकर आएं। मोहल्ला क्लीनिक क्या था, एक केबिन जिसे नाले के ऊपर रख दिया गया था। वहां न तो डॉक्टर थे, न दवाईं थीं। न ट्रीटमेंट थीं। आपने उसे करप्शन का एक जरिया माना।
दिल्ली की पिछली आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा- आपने जैसा हेल्थकेयर सिस्टम होना चाहिए था, वैसा दिल्ली में रोककर रखा। आरोग्य मंदिर वो प्राइमरी हेल्थकेयर सिस्टम है, जो केजरीवाल के समय में भी केंद्र सरकार ने उन्हें ऑफर की थी। मगर उन्होंने कभी भी वो योजना नहीं आने दी।
