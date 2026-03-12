Hindustan Hindi News
जो उस बालक का हाल हुआ, प्रत्येक हिन्दू के साथ होगा...; तरुण हत्याकांड पर बाबा बागेश्वर

Mar 12, 2026 10:11 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नामक युवक की हत्या पर बाबा बागेश्वर ने कहा- यदि ऐसे ही बना रहा, तो इस देश का एक भी हिन्दू सुरक्षित नहीं बचेगा। जो उस बालक का हाल हुआ, प्रत्येक हिंदू के साथ होगा।

होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नामक युवक की हत्या पर बाबा बागेश्वर ने कहा- "यदि ऐसे ही बना रहा, तो इस देश का एक भी हिन्दू सुरक्षित नहीं बचेगा। जो उस बालक का हाल हुआ, प्रत्येक हिंदू के साथ होगा।" न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एकजुट होने की बात कही है।

बाबा बागेश्वर ने कहा- तरुण के बारे में पढ़कर-सुनकर यही लगा कि उनकी भीड़ आती है और मारकर चली जाती है। हिंदू सहता रहता है और मरता रहता है। ये हिंदू जो अनेकता में बटा हुआ है। ये हिंदू जो जातियों में बटा हुआ है, ये सब उसका ही दुष्परिणाम है। यदि ऐसे ही बना रहा, तो इस देश का एक भी हिन्दू सुरक्षित नहीं बचेगा। जो उस बालक का हाल हुआ, प्रत्येक हिंदू के साथ होगा।

बाबा बागेश्वर ने की अपील

इसके बाद बागेश्वर ने अपील करते हुए कहा- हम यही कहेंगे कि भगवान और समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है कि अब समय आ गया है एकता का। अब समय आ गया है जातियों से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के प्रति सनातन के प्रति समर्पित होने का। इस घटना से सभी हिंदुओं को शिक्षा लेने की जरूरत है कि यदि हम बटे रहेंगे, तो मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। यदि एक रहेंगे, तो न कोई छू पाएगा, न मार पाएगा।

अब तक कितने गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने यहां उत्तम नगर में होली के दौरान दो परिवारों के बीच हुई झड़प में 26 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में अब तक कुल 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालिया कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन महिलाएं भी हैं जिनकी पहचान सायरा उर्फ ​​काली (40), शरीफान (50) और सलमा (36) के रूप में हुई है, और ये सभी उत्तम नगर की निवासी हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

