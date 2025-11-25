दिल्ली 2021 मास्टर प्लान की इस पॉलिसी में बदलाव चाहता है DDA, भेज दिया प्रस्ताव

संक्षेप: TOD के लिए जरूरी प्लॉट का न्यूनतम साइज 80% घटाकर 10,000 वर्ग मीटर (sqm) से 2,000 वर्ग मीटर (sqm) कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अब निर्माण करने वाले पहले की 300 की सीमा के मुकाबले 400 से 500 तक के फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) पर निर्माण कर सकेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 (MPD-2021) में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इन बदलावों से शहर की परिवहन उन्मुख विकास (Transit Oriented Development) नीति को अधिक आसान बनाया जाएगा।अधिकारियों ने बताया कि परिवहन गलियारों जैसे मेट्रो या RRTS के दोनों तरफ 500 मीटर की पट्टी के साथ कुल 207 वर्ग किलोमीटर (sqm) जमीन अब ऊंची इमारतों वाले केंद्रों (high-rise hubs) और मिश्रित-उपयोग वाली जगहों (mixed-use nodes) के पुनर्विकास के लिए उपलब्ध होगी।

TOD के लिए जरूरी प्लॉट का न्यूनतम साइज 80% घटाकर 10,000 वर्ग मीटर (sqm) से 2,000 वर्ग मीटर (sqm) कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अब निर्माण करने वाले पहले की 300 की सीमा के मुकाबले 400 से 500 तक के फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) पर निर्माण कर सकेंगे, जो काफी ज्यादा है। DDA अधिकारियों के अनुसार, इस नई नीति के तहत TOD को मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आस-पास ज्यादा आबादी वाले रिहायशी और कमर्शियल विकास के लिए एक मुख्य योजना उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है।

अधिकारियों ने आगे बताया कि यह नीति पिछले छह महीनों में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री एम एल खट्टर के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है। DDA के एक अधिकारी ने कहा, "इसका लक्ष्य है कि लोगों के घर, कार्यस्थल और नागरिक सुविधाएं परिवहन स्टेशनों (ट्रांजिट स्टेशन) से पैदल दूरी पर हों, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण घटे। ये बदलाव राजधानी के स्वरूप (skyline) को बदलने, आवास की आपूर्ति बढ़ाने और निवासियों को अभूतपूर्व तरीके से सार्वजनिक परिवहन की ओर पुश करने का वादा करते हैं।"

नीति के तहत अनिवार्य किया गया है कि निर्माण के लिए अनुमत FAR का 65% हिस्सा 100 वर्ग मीटर से कम कारपेट एरिया वाले छोटे रिहायशी यूनिट बनाने के लिए उपयोग किया जाए। इसका उद्देश्य दिल्ली में किफायती आवास की पुरानी कमी को दूर करना है। 10% जमीन को हरित क्षेत्र (Green Area) के रूप में आरक्षित रखना होगा। दुकानों और कार्यालयों से लेकर स्टूडियो अपार्टमेंट तक, अलग-अलग तरह के उपयोग की अनुमति होगी। अधिकारियों ने बताया कि पार्किंग के नियमों को सख्त किया गया है, जहां प्रति 100 वर्ग मीटर FAR पर एक ECS (Equivalent Car Space) की सीमा तय की गई है। TOD प्लॉट में कुल पार्किंग का कम से कम 30% हिस्सा जनता के लिए खोला जाएगा। मंजूरी की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा और इसे TOD शुल्क नामक एक ही शुल्क में समेकित (consolidated) किया जाएगा। इस शुल्क को क्षेत्र में सुधार के लिए एक विशेष फंड में जमा किया जाएगा।