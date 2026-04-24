कोई शंका है तो इस्तीफा दे दो, फिर से...; पार्टी छोड़ने वाले सांसदों से क्या बोले थे केजरीवाल
आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में आप के 10 सांसदों में से राघव चड्ढा समेत सात सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। इस कदम के बाद राज्यसभा में अब आप के केवल तीन सदस्य बचे हैं।
आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में आप के 10 सांसदों में से राघव चड्ढा समेत सात सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। इस कदम के बाद राज्यसभा में अब आप के केवल तीन सदस्य बचे हैं। इसके अलावा पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आप में इतनी बड़ी टूट आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही अंदेशा था पार्टी के भीतर कुछ लोग खुश नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने इन लोगों को अपने घर मिलने के लिए बुलाया था।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि केजरीवाल ने सांसदों से कहा था कि अगर उन्हें किसी भी बात की आशंका है तो आप अपने पदों से इस्तीफा दे दें और आपको अगले कार्यकाल तक फिर टिकट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल ने इसी सिलसिले में बात करने के लिए इन सांसदों को अपने घर मीटिंग के लिए बुलाया था लेकिन सांंसदों ने पहले ही बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया और ये मीटिंग कभी हो ही नहीं सकी। केजरीवाल को इस बात की भनक नहीं थी कि ये सांसद पहले ही बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन सांसदों ने मिलकर पार्टी छोड़ने की कोई योजना नहीं बनाई थी बल्कि सभी ने व्यक्तिगत रूप से फैसला लिया था। जब आप ने राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर पद के लिए चुना तभी राघव चड्ढा ने सांसदों से संपर्क किया और उनसे बातचीत की। इसी दौरान अशोक मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया।
केजरीवाल का बड़ा हमला
इन सांसदों के इस्तीफे की जानकारी मध्य दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेसवार्ता में दी गई, जिसके कारण कई लोग हैरान रह गए। इसके बाद 'आप' के प्रमुख केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले सातों सांसदों को गद्दार करार दिया। वहीं भाजपा ने सांसदों का गर्मजोशी से स्वागत किया और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाई।
नवीन ने इसके तुरंत बाद 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आज पार्टी मुख्यालय में राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी और अशोक मित्तल जी का भाजपा परिवार में स्वागत किया। साथ ही, हरभजन सिंह जी, स्वाति मालीवाल जी, विक्रम साहनी जी और राजेंद्र गुप्ता जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर काम करने के लिए शुभकामनाएं।
राघव चड्ढा ने क्या लगाया आरोप
इससे पहले राघव चड्ढा ने कहा, जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून-पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अपने सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से पूरी तरह भटक गई है। हाल ही में चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया और उनकी जगह मित्तल को नियुक्त किया गया था।
उन्होंने पार्टी के 10 सांसदों को लेकर कहा, संविधान के अनुसार, किसी पार्टी के कुल सांसदों में से दो-तिहाई सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चड्ढा ने कहा, उन्होंने (सांसदों) पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे, और आज सुबह हमने राज्यसभा के सभापति को हस्ताक्षरित पत्रों और अन्य औपचारिक दस्तावेजों समेत सभी आवश्यक दस्तावेज सौंप दिए। आप के राष्ट्रीय महासचिव रहे पाठक ने भी कहा कि पार्टी उन सिद्धांतों से भटक गई है जिनपर इसकी स्थापना हुई थी।
सात सांसदों में से चड्ढा, पाठक, मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और हरभजन सिंह समेत छह सांसद पंजाब जबकि स्वाति मालीवाल दिल्ली से हैं। आप के जिन तीन राज्यसभा सदस्यों ने अब भी पार्टी से अपना संबंध बनाए रखा है, उनमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल शामिल हैं।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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