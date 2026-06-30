Delhi EV Policy 2026 दिल्ली में नई ईवी नीति के क्या होंगे नफा-नुकसान; ऐसे समझें पूरा गणित

Delhi EV Policy 2026 : राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 लागू होने जा रही है। सरकार ने नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर बंपर छूट के साथ सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। आइए जानते हैं इस नई नीति क्या कुछ नफा-नुकसान हो सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 को मंजूरी दे दी। नए ईवी वाहन की खरीद पर बंपर छूट दी गई है। इसके तहत 30 लाख तक की कीमत वाले ई-वाहन पर न तो रोड टैक्स देना होगा और न ही रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। नई नीति के तहत जनवरी, 2027 से सिर्फ ई-ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा अप्रैल, 2028 से सिर्फ ई-दोपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नीति, उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद एक जुलाई से लागू होगी। इस नीति का मकसद वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम करना एवं स्वच्छ परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि बीएस-4 या इससे कम श्रेणी के व्यावसायिक वाहन स्क्रैप कराकर नया ई-वाहन खरीदने पर छूट के साथ एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदूषण का बड़ा कारण व्यावसायिक मालवाहक और दोपहिया-तिपहिया वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। इसी कारण नई नीति में इन श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई है ताकि प्रदूषण में प्रभावी कमी लाई जा सके। बता दें कि दिसंबर 2025 में जारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, गत वर्ष सर्दियों में पीएम 2.5 स्तरों में वाहनों के उत्सर्जन की हिस्सेदारी 46 से 53 फीसदी थी।

नई नीति के नफा-नुकसान 1. हमारी जेब पर क्या असर होगा? 30 लाख तक के चार पहिया ई-वाहन खरीद पर तीन लाख रुपये रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट मिलेगी। पुरानी कार स्क्रैप कराने पर एक लाख रुपये प्रोत्साहन और एक लाख की छूट मिलेगी।

2. सड़क से कितने वाहन बाहर होंगे? दिल्ली में हर वर्ष पेट्रोल-डीजल के पांच लाख,70 हजार ई-वाहन बिक रहे हैं। परिवहन विभाग का अनुमान है कि 2030 तक लाखों वाहन इलेक्ट्रिक में बदल जाएंगे।

3. जाम से राहत मिलेगी? परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा कहते हैं कि नीति से जाम और बढ़ सकता है। जिनके पास पहले से वाहन हैं वे छूट के चलते नई ईवी खरीदेंगे तो सड़क पर भार बढ़ेगा।

4. हवा और पर्यावरण में सुधार होगा? दिल्ली की परिवहन आयुक्त निहारिका राय बताती हैं कि प्रदूषण में 33% हिस्सेदारी व्यावसायिक वाहनों की है। इसलिए सरकार ने एक जनवरी 2027 से सिर्फ ई-ऑटो और एन-1 श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण का निर्णय लिया है। इससे पर्यावरण स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।

5. रोजगार और नया बाजार हाल में कई कंपनियों ने ई-मॉडल पेश किए हैं। साथ ही 32 हजार नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। इनसे कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

6. यूपी समेत कई राज्यों में लागू है ईवी नीति हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में पहले से ईवी नीति लागू है। हालांकि, उन राज्यों के मुकाबले दिल्ली में छूट ज्यादा है।

जानिए कहां क्या प्रभाव पड़ेगा 30 लाख की कार पर पांच लाख का फायदा दिल्ली में 6 लाख रुपये तक की पेट्रोल कार पर 4 फीसदी, 10 लाख तक की कार पर 7 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा की कीमत वाली कार पर 10 फीसदी रोड टैक्स लिया जाता है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को अब 30 लाख रुपये (एक्स शोरूम कीमत) की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3 लाख रुपये रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस, एक लाख रुपये पुरानी कार को स्क्रैप कराने पर प्रोत्साहन और एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यानी कुल मिलाकर पांच लाख रुपये का फायदा होगा।

पुराने हो चुके वाहन इलेक्ट्रिक में तब्दील होंगे दिल्ली में हर साल पेट्रोल, सीएनजी और डीजल ईंधन पर चलने वाले करीब पांच लाख वाहन बिक रहे हैं, जबकि औसतन 70,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो रही है। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। परिवहन विभाग का अनुमान है कि आगामी चार साल में दिल्ली में पुराने हो चुके लाखों वाहन इलेक्ट्रिक में तब्दील हो जाएंगे। राजधानी का प्रदूषण तभी कम होगा जब ईंधन से चलने वाले वाहनों का विकल्प ई-वाहन बनेंगे।

सड़कों पर बढ़ सकती है ईवी की संख्या ईवी पॉलिसी में किए गए सब्सिडी और कई तरह के प्रोत्साहन के कारण दिल्ली में आगामी वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। इसके कारण लोग घर में पहले से वाहन होने के बावजूद नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा का कहना है कि इस पॉलिसी में दिल्ली में कंजेशन और बढ़ सकता है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के बजाय निजी वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

2028 से ई-दोपहिया वाहन ही रजिस्टर्ड होंगे ईवी पॉलिसी लागू करने से पहले दिल्ली सरकार ने अध्ययन कराया कि वाहनों की वह कौन सी श्रेणी है, जाे सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रही है। निहारिका राय ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण में 33 फीसदी हिस्सेदारी कामर्शियल वाहनों की है। इनमें भी 80 फीसदी प्रदूषण एन-1 (3.5 टन तक की क्षमता) श्रेणी के छोटे मालवाहक वाहनों से होता है। 46 फीसदी प्रदूषण के लिए दोपहिया और तीन पहिया वाहन जिम्मेदार हैं। एक अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड होंगे।

कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के कारण दिल्ली में नया बाजार भी तैयार होगा। इसके लिए नामचीन वाहन कंपनियों ने कारों, ऑटो और छोटे मालवाहक वाहनों के इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उतार दिए हैं। वहीं, दोपहिया और तीन पहिया वाहन बनाने वाली कई नई कंपनियां भी बाजार में उतर रही हैं। 32000 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनसे न केवल कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि इन पर काम करने के लिए कर्मचारियों की भी जरूरत होगी। इसके चलते रोजगार के नए अवसर भी पैदा होगा।

राजधानी में सब्सिडी की रकम अन्य राज्यों से ज्यादा दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्य ऐसे हैं जो पेट्रोल-डीजल वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए ईवी पॉलिसी लागू कर चुकी हैं। इन राज्यों में नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दी जाने वाली सब्सिडी की रकम अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। दिल्ली में सब्सिडी की रकम कई अन्य राज्यों से ज्यादा तय की गई है।

तीन वर्ष तक बाहरी राज्य में नहीं बेच सकेंगे ई-वाहन खरीद पर सब्सिडी और स्क्रैपिंग पॉलिसी का लाभ सिर्फ दिल्ली के निवासियों को मिलेगा। इसके लिए उन्हें वाहन खरीदते वक्त आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सब्सिडी के माध्यम से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन तीन साल तक दिल्ली के बाहर नहीं बेचे जा सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से उन्हें एनओसी जारी नहीं की जाएगी। दरअसल, 30 लाख तक की कार दिल्ली में खरीदने पर एक लाख तक की सब्सिडी, एक लाख तक की स्क्रैपिंग पाॅलिसी और फ्री रजिस्ट्रेशन का लाभ मिलेगा। इसकी वजह से इस सुविधा के दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाएगी। दिल्ली में वाहन लेकर बाहरी राज्यों में न बेच दिए जाएं, इसके लिए पॉलिसी में ऐसे वाहनों को तीन साल तक एनओसी जारी न किए जाने का प्रावधान किया है। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने बताया कि अगर लाभार्थी ने सब्सिडी वाला वाहन बेचा तो वह तीन साल तक एनओसी नहीं ले पाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि दिल्ली के इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में ही चलाए जाएं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिले।

नया पोर्टल किया जा रहा तैयार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने बताया कि सभी प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सब्सिडी पाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को ईवी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिए नया पोर्टल तैयार किया गया है, इसे एक जुलाई के बाद लॉन्च किया जाएगा। आवेदन करने के बाद 60 दिनों में प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।