काम की खबर; दिल्ली में होली पर मेट्रो और बस की टाइमिंग क्या है, पहली बार शराब के ठेके खुले रहेंगे

Mar 04, 2026 07:31 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/नई दिल्ली
दिल्ली में होली पर मेट्रो और बसों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। मेट्रो-बस और नमो भारत दोपहर तक नहीं चलेंगी। दोपहर के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए बस और मेट्रो का संचालन होगा। नमो भारत शाम पांच बजे के बाद चलेगी। पहली बार होली पर शराब के ठेके खुले रहेंगे।

दो बजे से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी बसें

दिल्ली परिवहन निगम ने होली पर सुबह की शिफ्ट में बसों का संचालन नहीं करने का फैसला लिया है। हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए दोपहर दो बजे के बाद 25 फीसदी बसों को सड़कों पर उतार दिया जाएगा। इस दौरान जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी वहां बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

मेट्रो की सुविधा भी ढाई बजे के बाद

होली के मद्देनजर बुधवार को दोपहर ढाई बजे तक मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। दोपहर ढाई बजे के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। डीएमआरसी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

सराय काले खां से शाम 5 बजे चलेगी नमो भारत

दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन होली के दिन शाम पांच बजे से चलेगी। एनसीआरटीसी के मुताबिक, सुबह से शाम पांच बजे के बीच यह सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। शाम पांच बजे से ट्रेन का संचालन शुरू होगा। यह रात 10 बजे तक चलेगा। इसके लिए कंट्रोल रूम से लेकर ट्रेन स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है।

होली पर भी शराब के ठेके खुले रहेंगे

होली के अवसर पर पहली बार बुधवार को दिल्ली में शराब के ठेके सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष शराब के ठेकों को होली पर बंद रखने का आदेश जारी होता था। लेकिन इस वर्ष ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

वहीं इस वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए ड्राई डे की सूची में भी होली को शामिल नहीं किया गया है। शराब के ठेके चलाने वाले दुकानदारों ने बताया कि उनके पास होली पर दुकान बंद करने से संबंधित कोई सूचना नहीं आई है। इसलिए बुधवार को ठेके खोले जाएंगे।

Delhi News
