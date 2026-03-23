Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राघव चड्ढा की नाराजगी और भाजपा में जाने के सवाल पर संजय सिंह ने क्या जवाब दिया?

Mar 23, 2026 11:38 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

क्या राघव चड्डा पार्टी से नाराज चल रहे हैं? कयास लगाए जाने लगे हैं कि राघव चड्डा ने अलग रास्ता पकड़ लिया है और वो भाजपा में जाने वाले हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब सांसद संजय सिंह ने अपने ताजा इंटरव्यू में दिए हैं।

राघव चड्ढा की नाराजगी और भाजपा में जाने के सवाल पर संजय सिंह ने क्या जवाब दिया?

कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी (आप) के दिग्गज नेताओं के डिस्चार्ज होने के बाद भी आप से राज्यसभा सांसद राघव चड्डा द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसके बाद सुगबुगाहट होने लगी, क्या राघव चड्डा पार्टी से नाराज चल रहे हैं? कयास लगाए जाने लगे-राघव चड्डा ने अलग रास्ता पकड़ लिया है और वो भाजपा में जाने वाले हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब सांसद संजय सिंह ने अपने ताजा इंटरव्यू में दिए हैं।

क्या राघव चड्डा आप से नाराज हैं?

इंडिया टुडे से हुई बातचीत के दौरान जब संजय सिंह से पूछा गया- क्या राघव चड्डा आम आदमी पार्टी से अलग हो गए हैं? इसका संजय सिंह ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा- "काहे अलग हो गए हैं? नहीं।" जब उनसे पूछा गया- शराब घोटाले में आप के दिग्गज नेताओं को डिस्चार्ज कर दिया गया, इतनी बड़ी जीत हुई, लेकिन इसके बावजूद राघव चड्डा ने एक ट्वीट भी नहीं किया। पार्टी ऑफिस भी नहीं पहुंचे। इस पर सांसद ने दो टूक जवाब दिया, लेकिन सारी जिम्मेदारी राघव चड्डा पर डाल दी। उन्होंने कहा- “ये सवाल आप उनसे पूछिए, तो बेहतर रहेगा। वो ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे”

ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध से बिगड़ेगा घर का बजट, बिस्किट-साबुन से लेकर दूध-दही के बढ़ेंगे दाम

क्या राघव चड्डा भाजपा में जाने वाले हैं?

जब संजय सिंह से पूछा गया- अनुमान लगाया जा रहा है कि राघव चड्डा भाजपा की ओर जा रहे हैं। पंजाब चुनाव से पहले वो उसमें शामिल हो जाएंगे। इस सवाल पर सांसद ने कहा- "मुझे नहीं लगता कि ऐसा है।" लेकिन, अगले ही पल उन्होंने दो टूक लहजे में कहा- "जिस दिन वो ऐसा काम करेंगे, तो सबसे पहले उनके खिलाफ बोलने वाला मैं हूंगा।" उन्होंने मामला हाथ से निकल जाने की स्थिति में क्या किया जाएगा, इसके संकेत देते हुए कहा- “परिवार के अंदर जब तक हैं, तब तक एक साथ बैठकर समस्याओं को सुलझाएंगे। अगर मामला वहां तक पहुंच गया, तो देखा जाएगा।”

ये भी पढ़ें:अन्ना आंदोलन को RSS ने फंड किया था? आरोपों पर AAP सांसद संजय सिंह ने दिया जवाब

पेशे से सीए हैं राघव चड्डा, जानिए और भी बातें

राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वे पंजाब से राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं। वो पूर्व दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से 2022 तक विधायक थे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्डा ने आम आदमी पार्टी से जुड़कर वित्तीय मामलों और नीतिगत रणनीति में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन, काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी में होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल पर उनकी सक्रियता नहीं दिखने से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।

ये भी पढ़ें:हवाई यात्रा अब लग्जरी नहीं, जरूरत; किराए पर केजरीवाल की मोदी सरकार से बड़ी मांग
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi Raghav Chadha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।