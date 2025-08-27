What AAP leader Saurabh Bhardwaj say after the ED raid तीन बार दिया अरेस्ट कर लो का चैलेंज… ED रेड के बाद सौरभ भारद्वाज का पहला बयान, Ncr Hindi News - Hindustan
तीन बार दिया अरेस्ट कर लो का चैलेंज… ED रेड के बाद सौरभ भारद्वाज का पहला बयान

ईडी ने दिल्ली में अस्पताल निर्माण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर 20 घंटे की लंबी छापेमारी की, जिसे आप ने राजनीतिक साजिश बताया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 06:23 AM
दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 20 घंटे की छापेमारी ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया। सौरभ ने न सिर्फ ईडी को खुली चुनौती दी, बल्कि तीन बार कहा, 'मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो।' अब वो बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं।

'केजरीवाल के चेले हैं, डरने वाले नहीं'

ईडी के रेड के बाद सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से कहा, "मैंने ईडी की टीम से तीन बार कहा कि अगर गिरफ्तारी करनी है, तो कर लें। हम अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और अगर इसके बाद भी ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहे, तो वो आजाद है। ईडी वाले लोग क्या हैं इसका मैं कल सिलसिलेवार खुलासा करूंगा'

'BJP डरी हुई है, इसलिए रेड करवा रही'

वहीं आप की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की विपक्षी नेता आतिशी ने इस छापेमारी को बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, "20 घंटे तक सौरभ के घर पर ईडी ने तलाशी ली, लेकिन ये सब कुछ ध्यान भटकाने की कोशिश है। AAP की ताकत ये है कि वो कभी झुकती नहीं और यही बात बीजेपी को डराती है।" आतिशी ने सवाल उठाया कि आखिर सौरभ के घर पर छापेमारी का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ AAP को डराने की कोशिश थी?

अस्पताल निर्माण में अनियमितता का आरोप

ईडी ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 13 जगहों पर छापेमारी शुरू की थी, जिसमें सौरभ भारद्वाज का घर भी शामिल था। ये कार्रवाई कथित तौर पर दिल्ली में अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक, ईडी को इस मामले में कुछ खास जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ये रेड डाली गई। छापेमारी PMLA की धारा 17 के तहत की गई।

'परिवार को परेशान किया गया'

AAP विधायक संजीव झा ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, '17 घंटे तक सौरभ के घर पर तलाशी चली, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ सियासी बदले की भावना से की गई कार्रवाई थी। सौरभ के परिवार को परेशान किया गया।' संजीव ने सवाल उठाया कि आखिर ईडी इस रेड में क्या ढूंढ रही थी? उनका दावा है कि ये सब AAP को कमजोर करने की कोशिश है।