जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है; CJP की बड़ी जीत पर क्या बोले AAP के बड़े नेता
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देशभर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते 20 जून से जारी कॉकरोच जनता पार्टी का धरना-प्रदर्शन आखिरकार रंग लाया और आंदोलन शुरू होने के करीब महीनेभर बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर आने के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए देश के युवाओं को बधाई दी और जेन-जी को सलाम कहा। उधर पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, 'जिस और जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता हैं, इसके बाद अब देश में हर गलती की जवाबदेही तय होगी।' वहीं पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर कहा, ‘हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था, लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती ही नहीं हैं। लेकिन आप लोगों का संघर्ष रंग लाया’
मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट में लिखा, 'देश की युवा शक्ति को सलाम … GenZ को सलाम .. हरेक आंदोलनकारी को सलाम। एक भ्रष्ट शिक्षामंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मोदी को GenZ के सामने झुकना पड़ा।' जबकि AAP ने कहा कि देश को आप पर नाज है बच्चों।
‘अब देश में हर गलती की जवाबदेही तय होगी’
उधर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफो को लेकर कहा, 'युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। देश के करोड़ों युवाओं ने अपने आंदोलन की बदौलत कुम्भकरण की नींद में सो रही मोदी सरकार को जगाया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई, रोजगार तक जाएगी। इसके बाद अब देश में हर गलती की जवाबदेही तय होगी। आंदोलन के विजय की बधाई। जय हिंद'
'देश के लोगों का भरोसा जनतंत्र से उठ गया था'
उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए कहा, ‘आप सबको बहुत-बहुत बधाई, हमारे देश के युवाओं को, जेन जी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था, लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती ही नहीं हैं। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार के हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते रहते थे, लेकिन सरकारें कभी सुनती ही नहीं थीं।’
केजरीवाल बोले- सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा
आगे केजरीवाल ने कहा, 'इतना बड़ा आंदोलन हुआ और आखिरकार सरकार के अहंकार को जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है। जनतंत्र की जीत है। अब सरकार को भी समझ लेना चाहिए, कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। यह लोकतंत्र है, जो कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी, ताकि अब से पेपर लीक होने बंद हो जाएं इस देश के अंदर और हमारे बच्चों को आत्महत्या नहीं करना पड़े। जय हिन्द।'
AAP ने लिखा- देश को आप पर नाज है बच्चों
आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘देश को आप पर नाज है बच्चों। आपके त्याग और मेहनत ने अहंकारी सरकार को झुका दिया, यह आपकी जीत है।’
आतिशी बोलीं- मोदी जी के अहंकार को झुकना पड़ा
उधर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर लिखा, ‘देश के युवाशक्ति की जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। GenZ के आगे मोदी जी के अहंकार को झुकना पड़ा। हर आंदोलनकारी को सलाम।’
दिल्ली AAP प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा- ‘लोग कहते थे- मोदी के यहां इस्तीफा नहीं होता, लेकिन GenZ ने कर दिखाया।’
प्रधान ने प्रधानमंत्री को भेजा इस्तीफा
इससे पहले शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'X' पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।' प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा।
DP ने बताई इस्तीफा देने की वजह
उन्होंने लिखा, 'जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।'
प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जारी आंदोलन के मद्देनजर अपना इस्तीफा दिया है। CJP परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही है और प्रधान का इस्तीफा उसकी प्रमुख मांगों में शामिल था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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