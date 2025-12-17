Hindustan Hindi News
Delhi from 18 December
दिल्ली में 18 दिसंबर से बदल जाएंगी ये 4 चीजें, सरकार ने लागू किए नियम

दिल्ली में 18 दिसंबर से बदल जाएंगी ये 4 चीजें, सरकार ने लागू किए नियम

संक्षेप:

दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने 18 दिसंबर 2025 से बेहद कड़े नियम लागू करने का फैसला किया है।

Dec 17, 2025 09:21 pm IST
दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने 18 दिसंबर 2025 से बेहद कड़े नियम लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किए गए इन नियमों में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के तेल ना मिलना और 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देना शामिल है। ये नए उपाय गुरुवार से लागू हो रहे हैं और ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा घोषित GRAP-4 प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं।

1. बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल नहीं

अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन (पेट्रोल, डीजल या CNG) लेने के लिए वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) दिखाना अनिवार्य होगा। जिन गाड़ियों के पास अपडेटेड PUC नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरा-आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की कि 18 दिसंबर से दिल्ली में पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंप पर लगाए गए कैमरे बगैर वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाली गाड़ियों की खुद ही पहचान कर लेंगे, और गुरुवार से ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा।

2. बाहरी राज्यों की BS-2, 3 और 4 गाड़ियों की एंट्री बंद

दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू की जा रही है। दूसरे राज्यों (Non-Delhi) में रजिस्टर्ड केवल BS-6 उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। BS-2, BS-3 और BS-4 श्रेणी की सभी निजी और व्यावसायिक (कमर्शियल) गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ) इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए शहर के एंट्री पॉइंट पर यातायात पुलिस के कर्मी और परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, परिवहन विभाग के पास 78 से 80 प्रवर्तन दल हैं, जिन्हें कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और बाजघेरा टोल/द्वारका एक्सप्रेसवे सहित अन्य प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया जाएगा।

3. 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू

प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए 50 फीसदी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। यह नियम कल, 18 दिसंबर से लागू होगा ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम की जा सके। आवश्यक सेवाओं (Essential Services) को इससे छूट दी गई है। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये निर्देश अस्पतालों, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, निजी परिवहन, बिजली और पानी विभागों, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग सहित ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत काम बंद होने के कारण प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देगी। नए जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4. निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक

दिल्ली में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण सामग्री (जैसे ईंट, रेत, सीमेंट) ले जा रहे ट्रकों और ट्रैक्टरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की ढुलाई पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इससे पहले वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार पहले ही कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ से ‘ऑनलाइन मोड’ में ट्रांसफर करने के निर्देश दे चुकी है।आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मान्यता प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए प्रत्यक्ष कक्षाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं।

Delhi Pollution
