दिल्ली के मौसम को 'डिस्टर्ब' कर रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस; आंधी-बारिश का नया ‘येलो अलर्ट’
Delhi Weather : राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रविवार को मौसम एक बार फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ फिर से बारिश होने की संभावना है, जिससे पारे में गिरावट आएगी।
राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रविवार को मौसम एक बार फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ फिर से बारिश होने की संभावना है, जिससे पारे में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने सप्ताहांत के इस बदलाव को देखते हुए रविवार के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को आसमान में बादल तो दिखेंगे, लेकिन अधिकांश समय तेज धूप खिली रहेगी। इससे न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
लोधी रोड केंद्र पर सबसे अधिक 1.2 मिमी बारिश दर्ज
दिल्ली के अधिकांश इलाकों में शुक्रवार सुबह हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई, जिससे सुबह का मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार को सुबह से ही दिल्ली के आसमान में बादलों का डेरा था। सुबह 8 बजे के बाद घने काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। इसके कुछ ही देर बाद राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में बूंदाबादी हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, लोधी रोड केंद्र पर सबसे अधिक 1.2 मिमी और राजघाट पर 01 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
31 मार्च तक चल सकता है बारिश का दौर
भाषा के मुताबिक, मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत ने कहा, ''29 से 31 मार्च के बीच भारत के बड़े हिस्से में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इस लंबी अवधि की वर्षा से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है और मार्च के अंत तक दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य तक स्थिर होने की संभावना है।''
तापमान पर कोई खास असर पड़ने के आसार नहीं
आईएमडी अधिकारियों ने बताया कि मार्च में यह असामान्य मौसम उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहे पश्चिमी विक्षोभों की एक श्रृंखला से जुड़ा है तथा 15 मार्च से सक्रिय ये विक्षोभ इस बार सामान्य से कम ऊंचाई पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका प्रभाव भी गहरा हो गया है और यही वजह है कि दिल्ली के मौसम का मिजाज भी इन दिनों बदला-बदला सा है। अधिकारियों के अनुसार, इसके प्रभाव से दिल्ली के कुछ हिस्सों में दिन में तेज हवाएं चलने, हल्की बारिश होने और हल्की धूल भरी आंधी की संभावना है, हालांकि मौजूदा मौसम गतिविधियों का तापमान पर कोई खास असर पड़ने के आसार नहीं है।
प्रदूषण से राहत, वायु गुणवत्ता सूचकांक 144
मौसम में आए इस बदलाव और हवा के रुख के कारण दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि अगले दो दिनों तक दिल्ली की हवा इसी संतोषजनक स्तर के आसपास बनी रहेगी। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।