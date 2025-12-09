Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
western disturbance to effect on delhi weather will cover cloud in ncr
दस्तक देगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, दिल्ली में दिखेगी बादलों की आवाजाही; ठंड पर क्या अपडेट?

मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। चूंकि यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होगा इस कारण दिल्ली के साथ NCR के इलाकों पर असर नजर आएगा। 15 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम? 

Dec 09, 2025 03:59 pm IST Krishna Bihari Singh
मौसम विभाग की मानें तो 13 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। चूंकि यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होगा इस वजह से इसका दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर कोई बड़ा असर तो नहीं देखा जाएगा लेकिन इतना जरूर होगा कि इसके प्रभाव से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। साथ ही तापमान में बढ़ोतरी भी संभव है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तेज गति से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इसकी वजह से पलूशन मौजूदा स्तर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन कल यानी 10 दिसंबर से हवा की स्पीड में कमी आएगी। 10 दिसंबर को दोपहर के वक्त दिल्ली में हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इससे पलूशन में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने 11 दिसंबर से दोपहर में दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में हवा की स्पीड कम रहने का अनुमान जताया है। इससे पलूशन में बढोतरी के साथ ही सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखे जाने का अनुमान है। 13 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका असर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर हल्का दिखेगा। 13 से 15 दिसंबर के दौरान तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के कारण ठंड में कुछ कमी आएगी।

इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। ऐसी स्थितियां दिल्ली में 15 दिसंबर तक देखी जा सकती हैं। 10 से लेकर 12 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण 13 दिसंबर से दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी।

13 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 14 दिसंबर को इसमें और बढ़ोतरी होगी और यह 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 15 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं 13 से लेकर 15 दिसंबर तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं।
