दस्तक देगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, दिल्ली में दिखेगी बादलों की आवाजाही; ठंड पर क्या अपडेट?

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। चूंकि यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होगा इस कारण दिल्ली के साथ NCR के इलाकों पर असर नजर आएगा। 15 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की मानें तो 13 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। चूंकि यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होगा इस वजह से इसका दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर कोई बड़ा असर तो नहीं देखा जाएगा लेकिन इतना जरूर होगा कि इसके प्रभाव से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। साथ ही तापमान में बढ़ोतरी भी संभव है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तेज गति से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इसकी वजह से पलूशन मौजूदा स्तर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन कल यानी 10 दिसंबर से हवा की स्पीड में कमी आएगी। 10 दिसंबर को दोपहर के वक्त दिल्ली में हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इससे पलूशन में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने 11 दिसंबर से दोपहर में दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में हवा की स्पीड कम रहने का अनुमान जताया है। इससे पलूशन में बढोतरी के साथ ही सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखे जाने का अनुमान है। 13 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका असर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर हल्का दिखेगा। 13 से 15 दिसंबर के दौरान तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के कारण ठंड में कुछ कमी आएगी।

इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। ऐसी स्थितियां दिल्ली में 15 दिसंबर तक देखी जा सकती हैं। 10 से लेकर 12 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण 13 दिसंबर से दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी।