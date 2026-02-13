Hindustan Hindi News
दो पश्चिमी विक्षोभों से पहाड़ों पर होगी बारिश; दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

Feb 13, 2026 03:43 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में फरवरी के महीने में ही तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होने लगी है। बीते 5 दिनों से तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे दोपहर में बाहर बैठना मुश्किल हो गया है। अब पहाड़ों पर दो पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव होंगे। दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली के साथ ही एनसीआर फरवरी में तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास होने लगा है। दिल्ली का तापमान पिछले 5 दिनों से सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो दो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 13, 17 और 18 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। यही नहीं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ मैदानी इलाकों में भी 17 और 18 फरवरी को कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होगी।

आमतौर पर फरवरी के दौरान दिल्ली-एनसीआर में हल्की सर्दी होने की वजह से लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है। लेकिन इस बार अभी से धूप बहुत तेज होने लगी है। सुबह 11 बजे के बाद ही धूप इतनी कड़ी हो जाती है कि बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली का तापमान पिछले 5 दिनों से सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी बढ़ सकता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहेगा। इस हफ्ते 19 दिसंबर तक दिल्ली का तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली में शनिवार को हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। रविवार को हवा की स्पीड थोड़ी कम रहेगी। यह 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की जा सकती है।

खबर अपडेट हो रही है।

