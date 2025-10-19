Hindustan Hindi News
हिमालय पर दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली में कल से स्मॉग का अटैक; लेटेस्ट वेदर अपडेट

संक्षेप: मौसम विभाग की मानें तो जल्द एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस बीच दिल्ली में पलूशन में बढ़ोतरी के आसार हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में स्मॉग या उथला कोहरा छाने की संभावना है।

Sun, 19 Oct 2025 06:35 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मौसम विभाग की मानें तो 21 अक्टूबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के बीच दिल्ली में कल से पलूशन में बढ़ोतरी के आसार हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 20 अक्टूबर से सुबह के समय कई स्थानों पर स्मॉग या उथला कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 3 दिन तक ऐसी स्थिति देखी जा सकती है।

दिल्ली में बढ़ेगा पलूशन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार को राजधानी में मानक एक्यूआई 296 दर्ज किया गया है। यह जिस गति से बढ़ रही है जल्द ही यह खराब से बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में भी पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली पर इसका स्तर बहुत खराब या गंभीर श्रेणी तक पहुंच सकता है।

क्यों पलूशन बढ़ने के आसार?

दिल्ली में बीते 5 दिनों से लगातार पलूशन के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन दिनों दिल्ली में हवा की गति आमतौर पर दस किलोमीटर से कम रह रही है। रविवार को हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। गति कम होने के कारण हवा अपने साथ प्रदूषक कणों का बहाकर नहीं ले जा पाती है। इस वजह से पलूशन में बढ़ोतरी देखी जाती है।

दिवाली पर कैसा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो 20 अक्टूबर को भी दिल्ली में हवा की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रिकॉर्ड की जा सकती है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी भी देखी जाएगी। इस वजह से सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर में पलूशन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

स्मॉग छाने का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही वायु मंडल की परत अब नीचे आ गई है और तापमान में कमी आई है। इसके चलते प्रदूषक कण गर्मी के चलते तेजी से विलीन भी नहीं हो पा रहे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को सुबह के समय स्मॉग या उथला कोहरा छाने की संभावना है जो शाम को धुंध में बदल जाएगा।

21 अक्टूबर को स्मॉग छाने का अनुमान

दिल्ली में 21 अक्टूबर को भी दिल्ली में हवा की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रह सकती है। इस वजह से मंगलवार को भी दिल्ली में पलूशन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को सुबह के समय दिल्ली में स्मॉग या उथला कोहरा छाने की आशंका जताई है।

22 को भी स्मॉग का प्रकोप

दिल्ली में 22 अक्टूबर को हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहने का अनुमान है। इस दिन भी दिल्ली में स्मॉग का प्रकोप देखा जा सकता है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 3 दिनों के दौरान प्रदूषक कणों के वायु मंडल में ज्यादा देर तक बने रहने का अनुमान है। इससे पलूशन में भारी बढ़ोतरी का अनुमान है।

25 अक्टूबर तक का अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 23 से लेकर 25 अक्टूबर तक सुबह के वक्त हल्की धुंध छाई रह सकती है। इस दौरान दिल्ली में हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर देखी जा सकती है। इस बीच 21 अक्टूबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है लेकिन दिल्ली के साथ ही इसका असर नजर आने की संभावना नहीं है।

