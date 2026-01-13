Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswestern disturbance to arrive orange alerts for cold wave know delhi mausam ka hal
पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक; दिल्ली में बदलेगा मौसम, शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक; दिल्ली में बदलेगा मौसम, शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप:

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के ज्यादातर स्थानों पर मंगलवार को भी कड़ाके की ठंड पड़ी। दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थितियां देखी गईं। मौसम विभाग ने दिल्ली में मौसम के बदलने का अनुमान जताया है। 

Jan 13, 2026 07:01 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कड़ाके की शीतलहर का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। लोग ठिठुरन से बेहाल रहे। दिन में धूप खिलने से थोड़ी राहत जरूर मिली लेकिन बर्फीली हवाओं का सितम बरकरार रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में भीषण ठंड जारी रहने की बात कही है। इसके बाद पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा जिससे मौसम में बदलाव भी दिखेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन इलाकों में 3 डिग्री न्यूनतम तापमान

मंगलवार को दिल्ली के लोधी रोड और संफदरजंग इलाके ज्यादा सर्द रहे जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा तो संफदरजंग में इसमें 4.4°C की गिरावट देगी गई। दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। पालम एरिया में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है।

कल भी कोल्ड वेव जैसे हालात, ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार को सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने और कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में बुधवार को दोपहर के वक्त 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चल सकती हैं।

पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, बदलेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो 15 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसका असर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों पर भी देखा जाएगा। खासकर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंशिक रूप से आवाजाही देखी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में छिटपुट बादलों की आवाजाही 19 जनवरी तक बनी रहने का अनुमान है।

delhi weather
ये भी पढ़ें:एंजेल चकमा हत्याकांड में नया मोड़, परिवार ने कर दी CBI जांच की मांग
ये भी पढ़ें:हरकी पैड़ी पर अरबी लिबास में युवकों का VIDEO; पुरोहितों में आक्रोश; जांच शुरू
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के इस इलाके में भूजल निकालने वाली फैक्टरियां होंगी सील, कितना जुर्माना

16 से न्यूनतम तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी

मौसम विभाग ने 15 से लेकर 19 जनवरी तक सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। 19 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बरकरार रहेगी। दिल्ली में 15 और 16 जनवरी को दोपहर के वक्त 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में सर्द हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली 16 जनवरी से न्यूनतम तापमान में क्रमश: बढ़ोतरी के आसार भी बन रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather Weather News Delhi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।