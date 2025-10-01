western disturbance to affect delhi weather light to moderate rain with thunderstorms पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक; दिल्ली-NCR में बारिश के आसार, 7 अक्टूबर तक का हाल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newswestern disturbance to affect delhi weather light to moderate rain with thunderstorms

पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक; दिल्ली-NCR में बारिश के आसार, 7 अक्टूबर तक का हाल

एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करने वाला है। इससे दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 03:34 PM
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने के बाद दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं।

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बुधवार को बारिश की संभावना नहीं है लेकिन गुरुवार को मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली के साथ ही NCR के इलाकों में बादल छाए रहने और एक या दो बार हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके बाद तीन दिन यानी 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होगी।

इस बीच 4 अक्टूबर से एक नया तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग की मानें तो इसका उत्तर-पश्चिम भारत के विभिन्न इलाकों पर तगड़ा असर नजर आएगा। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर अरब सागर और समीपवर्ती सौराष्ट्र तट पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र से जुड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ पूर्वी राजस्थान होते हुए दक्षिण-पश्चिम यूपी तक बनी है। इसका मैदानी इलाकों पर भी असर देखा जा रहा है।

मौसम विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में 6 और 7 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।