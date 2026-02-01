Hindustan Hindi News
दो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे; दिल्ली में कल सर्द हवाओं का सितम, 7 फरवरी तक कैसा मौसम?

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार रात को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, दो पश्चिमी विक्षोभों के कारण आने वाले दिनों में मौसम प्रभावित रहेगा। दिल्ली में सोमवार को सर्द हवाएं चलने की संभावना है।

Feb 01, 2026 04:09 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के साथ ही एनसीआर में शनिवार की रात झमाझम बारिश हुई। इस दौरान दिल्ली सामान्य से अधिक गर्म रही और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ों पर एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देंगे। एक पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ 5 फरवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। दिल्ली के साथ ही एनसीआर का मौसम भी इन पश्चिमी विक्षोभों से प्रभावित होगा।

रात को छा सकते हैं बादल

मौसम विभाग ने रविवार रात को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो 2 फरवरी को बारिश नहीं होगी लेकिन दिन में सर्द हवाएं चलेंगी। IMD ने सोमवार को दिल्ली में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा भी देखा जा सकता है।

3 से लेकर 7 फरवरी तक सुबह दिखेगा कोहरा

मौसम विभाग ने 3 से लेकर 7 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली एनसीआर में 3 से लेकर 5 फरवरी तक 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 6 और 7 फरवरी को दिल्ली में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है।

कितना रहेगा तापमान?

मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 फरवरी को अधिकतम तापमान के 20 से 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान के 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 5 फरवरी के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान के 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। वहीं 3 और 4 फरवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है।

Delhi Weather
जारी रहेगी ठंड

दिल्ली में 5 और 6 फरवरी को न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं 6 और 7 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। वहीं 7 फरवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ों पर गलन के कारण इस हफ्ते दिल्ली में ठंड का असर बरकरार रहेगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
