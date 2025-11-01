नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर से देगा दस्तक; छाएंगे बदरा, उससे पहले स्मॉग की चेतावनी
संक्षेप: एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से 4 से 6 नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।
मौसम विभाग की मानें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 4 से 6 नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही दिखेगी।
मौसम विभाग ने आज यानी पहली नवंबर की शाम या रात को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में धुंध या स्मॉग छाने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 2 और 3 नवंबर को सुबह और शाम के वक्त दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में धुंध या स्मॉग छाने का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग ने 4 नवंबर को दिल्ली एनसीआर पर पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर नजर आने की बात कही है। इस दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 5 नवंबर को भी दिल्ली-NCR में कमोबेश ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इसके बाद 6 और 7 नवंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हल्का स्मॉग नजर आ सकता है।
मौसम विभाग की मानें तो इस पूरे हफ्ते यानी 7 नवंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बारिश का नहीं होने का पूर्वानुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को इस हफ्ते भी पलूशन से राहत मिलने की उम्मीद कम है। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में 4 नवंबर को गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान में 3 नवंबर को जबकि पूर्वी राजस्थान में 3 और 4 नवंबर को मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है।