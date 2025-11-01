Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswestern disturbance from 3rd november delhi weather department issues smog warning
नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर से देगा दस्तक; छाएंगे बदरा, उससे पहले स्मॉग की चेतावनी

नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर से देगा दस्तक; छाएंगे बदरा, उससे पहले स्मॉग की चेतावनी

संक्षेप: एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से 4 से 6 नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।  

Sat, 1 Nov 2025 03:45 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मौसम विभाग की मानें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 4 से 6 नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही दिखेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग ने आज यानी पहली नवंबर की शाम या रात को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में धुंध या स्मॉग छाने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 2 और 3 नवंबर को सुबह और शाम के वक्त दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में धुंध या स्मॉग छाने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने 4 नवंबर को दिल्ली एनसीआर पर पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर नजर आने की बात कही है। इस दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 5 नवंबर को भी दिल्ली-NCR में कमोबेश ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इसके बाद 6 और 7 नवंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हल्का स्मॉग नजर आ सकता है।

मौसम विभाग की मानें तो इस पूरे हफ्ते यानी 7 नवंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बारिश का नहीं होने का पूर्वानुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को इस हफ्ते भी पलूशन से राहत मिलने की उम्मीद कम है। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में 4 नवंबर को गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान में 3 नवंबर को जबकि पूर्वी राजस्थान में 3 और 4 नवंबर को मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।