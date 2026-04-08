वेस्ट दिल्ली में 11 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न करने वाला गिरफ्तार, 3 दिन में 100 सीसीटीवी खंगाले
दिल्ली पुलिस ने 11 साल की मासूम के यौन उत्पीड़न में सब्जीवाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी इलाके में सब्जी की दुकान चलाता था। पुलिस ने 3 दिन में 100 सीसीटीवी खंगाले।
पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 11 साल की मासूम बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात 4 अप्रैल की बताई जा रही है। आरोपी इलाके में सब्जी बेचने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए इलाके में लगे 100 सीसीटीवी खंगाले।
आरोपी की पहचान धर्मेंद्र (25) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के मधुबनी का रहने वाला है और इलाके में सब्जी बेचने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक, 4 अप्रैल को निहाल विहार थाने में सूचना मिली कि एक बच्ची के साथ उसके घर के बाहर अज्ञात व्यक्ति ने छेड़छाड़ की और मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता का बयान उसके परिजनों की मौजूदगी में दर्ज किया गया।
पॉक्सो केस में मुकदमा
बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल देवेंद्र, धर्मपाल, विक्रांत और कांस्टेबल विपिन शामिल थे। टीम का नेतृत्व SHO इंस्पेक्टर शिशपाल कर रहे थे। पूरी कार्रवाई ACP पश्चिम विहार की निगरानी में की गई।
तीन दिन में 100 सीसीटीवी खंगाले
जांच के दौरान पुलिस टीम ने इलाके में लगे 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी दौरान आरोपी लक्ष्मी पार्क के पास नजर आया। सीसीटीवी से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मी पार्क इलाके में छापेमारी की और आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ आगे की जांच जारी है और मामले में अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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