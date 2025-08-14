West Bengal Father and son were not allowed to stay in a hotel in Noida शर्मनाक! पश्चिम बंगाल से आए पिता-पुत्र को नोएडा के होटल में नहीं दिया कमरा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsWest Bengal Father and son were not allowed to stay in a hotel in Noida

शर्मनाक! पश्चिम बंगाल से आए पिता-पुत्र को नोएडा के होटल में नहीं दिया कमरा

नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पश्चिम बंगाल से आए पिता-पुत्र को एक होटल ने कमरा देने से मना कर दिया क्यों कि वे बंगाल से थे। पिता का आरोप है कि होटल वालों ने कहा कि पुलिस ने उनसे मना किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 14 Aug 2025 06:54 AM
पश्चिम बंगाल निवासी पिता-पुत्र को नोएडा के होटल में कमरा न देने का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कोलकाता निवासी पिता और उनके 14 वर्षीय बेटे को सेक्टर-44 स्थित होटल में सिर्फ इसलिए ठहरने से मना कर दिया गया क्योंकि वे पश्चिम बंगाल के हैं।

स्केटिंग चैंपियनशिप हिस्सा लेने आए थे

किशोर नोएडा में आयोजित स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आया है। पिता का आरोप है कि सेक्टर-44 स्थित होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उनकी बुकिंग यह कहकर रद्द की कि पुलिस ने उन्हें निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक सुरक्षा कारणों के चलते बांग्लादेश, और जम्मू-कश्मीर के किसी भी व्यक्ति को होटल में कमरा ना दिया जाए। पिता-पुत्र को दूसरा होटल लेना पड़ा।

पीड़ित का दावा है कि अधिकारी ने मामले को लेकर खेद प्रकट किया और कहा कि संबंधित होटल मीरा इटरनिटी को मंगलवार को ही बुकिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद का कहना है कि होटलों को बंगाल या किसी अन्य राज्य के लोगों को प्रवेश देने से मना करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।