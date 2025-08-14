शर्मनाक! पश्चिम बंगाल से आए पिता-पुत्र को नोएडा के होटल में नहीं दिया कमरा

नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पश्चिम बंगाल से आए पिता-पुत्र को एक होटल ने कमरा देने से मना कर दिया क्यों कि वे बंगाल से थे। पिता का आरोप है कि होटल वालों ने कहा कि पुलिस ने उनसे मना किया है।

पश्चिम बंगाल निवासी पिता-पुत्र को नोएडा के होटल में कमरा न देने का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कोलकाता निवासी पिता और उनके 14 वर्षीय बेटे को सेक्टर-44 स्थित होटल में सिर्फ इसलिए ठहरने से मना कर दिया गया क्योंकि वे पश्चिम बंगाल के हैं।

स्केटिंग चैंपियनशिप हिस्सा लेने आए थे किशोर नोएडा में आयोजित स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आया है। पिता का आरोप है कि सेक्टर-44 स्थित होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उनकी बुकिंग यह कहकर रद्द की कि पुलिस ने उन्हें निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक सुरक्षा कारणों के चलते बांग्लादेश, और जम्मू-कश्मीर के किसी भी व्यक्ति को होटल में कमरा ना दिया जाए। पिता-पुत्र को दूसरा होटल लेना पड़ा।