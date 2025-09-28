weather will be changed imd forecast light rain or drizzle in ncr know delhi mausam update दिल्ली-NCR में करवट लेगा मौसम; 2 दिन बौछारें पड़ने के आसार, 38°C वाले टॉर्चर ने किया बेहाल, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में करवट लेगा मौसम; 2 दिन बौछारें पड़ने के आसार, 38°C वाले टॉर्चर ने किया बेहाल

Delhi Weather: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तेज धूप और उमस ने रविवार को लोगों को बेहद परेशान किया। इस बीच मौसम विभाग की ओर से एक राहत भरी पूर्वानुमान जारी किया गया है। पढ़ें मौसम विभाग का ताजा अपडेट… 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 09:28 PM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तेज धूप और उमस ने रविवार को हाल बेहाल कर दिया। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किए गए। इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते दो दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ हिस्सों में बौछारें या फुहारें पड़ सकती हैं।

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार के बाद मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली में मानसून की वापसी के बाद हवा की दिशा में हल्का बदलाव हुआ था, जिससे रात के तापमान में गिरावट आई थी। लेकिन, अब एक बार से दिल्ली के लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

रविवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में ढाई बजे दिल्ली का तापमान 37.4 डिग्री रहा था।

मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में रविवार शाम चार बजे एक्यूआई 131 अंक रिकॉर्ड किया गया। यह मध्यम श्रेणी के तहत आता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार के बाद दिल्ली के लोगों को तेज गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। दो दिनों के दौरान हल्की बूंदाबादी से तापमान में गिरावट आएगी जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में दो अक्टूबर को हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। लेकिन इसके बाद दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 4 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह साफ होगा। इस दौरान उमस परेशान कर सकती है।