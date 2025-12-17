दिल्ली में बदलेगा मौसम, दो दिन कोहरे का येलो अलर्ट; बादल भी छाएंगे

संक्षेप: दिल्ली के साथ ही एनसीआर में एकबार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने इस बारे में अपडेट जारी करते हुए दो दिन कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम…

मौसम एकबार फिर करवट लेने वाला है। IMD की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न इलाकों में गुरुवार से मौसम बदलने लगेगा। मौसम विभाग ने कोहरे के साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग की मानें तो इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जाएगा। इस हफ्ते बीच में दो दिन हवा की स्पीड भी कम रहने की संभावना है। इससे पलूशन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने बुधवार रात को हल्का कोहरा या धुंध छाने की संभावना जताई है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में कल यानी गुरुवार से मौसम में बदलाव नजर आएगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल नजर आने और सुबह के समय अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा छाने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी नजर आ सकता है।

मौसम विभाग ने 19 और 20 दिसंबर को सुबह के वक्त दिल्ली में हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो दोनों ही दिन दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादलों की मौजदगी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो 20 दिसंबर को हवा की रफ्तार धीमी रहने से पलूशन में बढ़ोतरी के आसार हैं।

मौसम विभाग की मानें तो एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 19 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 21 और 22 दिसंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने और सुबह के समय कई जगहों पर हल्का जबकि कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में इन दो दिनों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।