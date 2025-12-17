Hindustan Hindi News
दिल्ली में बदलेगा मौसम, दो दिन कोहरे का येलो अलर्ट; बादल भी छाएंगे

संक्षेप:

Dec 17, 2025 04:12 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मौसम एकबार फिर करवट लेने वाला है। IMD की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न इलाकों में गुरुवार से मौसम बदलने लगेगा। मौसम विभाग ने कोहरे के साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग की मानें तो इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जाएगा। इस हफ्ते बीच में दो दिन हवा की स्पीड भी कम रहने की संभावना है। इससे पलूशन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने बुधवार रात को हल्का कोहरा या धुंध छाने की संभावना जताई है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में कल यानी गुरुवार से मौसम में बदलाव नजर आएगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल नजर आने और सुबह के समय अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा छाने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी नजर आ सकता है।

मौसम विभाग ने 19 और 20 दिसंबर को सुबह के वक्त दिल्ली में हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो दोनों ही दिन दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादलों की मौजदगी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो 20 दिसंबर को हवा की रफ्तार धीमी रहने से पलूशन में बढ़ोतरी के आसार हैं।

मौसम विभाग की मानें तो एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 19 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 21 और 22 दिसंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने और सुबह के समय कई जगहों पर हल्का जबकि कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में इन दो दिनों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 21 और 22 दिसंबर को तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। दोनों ही दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 23 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी देखी जाएगी और यह 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में 23 दिसंबर को आंशिक बादल होंगे लेकिन कोहरे में थोड़ी कमी देखी जााएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
