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दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार; कल मौसम की एक बात करेगी परेशान, येलो अलर्ट

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून के बावजूद बारिश नहीं होने से उमस और भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली में बुधवार को महसूस होने वाला तापमान 46.9 डिग्री तक पहुंच गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार; कल मौसम की एक बात करेगी परेशान, येलो अलर्ट

दिल्ली-NCR में मॉनसून पूर्व में ही दस्तक दे चुका है लेकिन झमाझम बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस का प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कल यानी गुरुवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गर्मी और उमस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग ने इसके बाद दो दिन हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। IMD के अनुसार, इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की संभावना नहीं है।

कितना दर्ज किया गया तापमान?

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में बुधवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक था। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई। सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है। आर्द्रता का स्तर 48 से 71 फीसदी के बीच दर्ज किया गया। इससे दिल्ली में उमस महसूस की गई।

46 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हुई

दिल्ली में बुधवार को भीषण गर्मी और उमस का एहसास हुआ। मौसम विभाग की मानें तो बुधवार शाम साढ़े पांच बजे तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लेकिन लोगों को महसूस होने वाली गर्मी यानी फील लाइक तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चूंकि हवा की गति 9.3 किलोमीटर प्रति घंटे और आर्द्रता 48 फीसदी दर्ज की गई। इस वजह से लोगों को भीषण गर्मी और उमस महसूस हुई।

कल उमस और गर्मी का येलो अलर्ट, 40 तक जाएगा तापमान

मौसम विभाग ने कल गुरुवार को भी दिल्ली में गर्मी और उसम की स्थितियां रहने की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली में कल गुरुवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की संभावना है। इसके बाद 17 जुलाई को दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस पड़ने की संभावना है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

दो दिन बारिश के आसार

दिल्ली-एनसीआर में 18 और 19 जुलाई को बारिश हो सकती है। IMD ने 18 और 19 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। सुबह या दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर/घंटा तक देखी जा सकती है। झोंकों के साथ हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

दिल्ली मौसम का पूर्वानुमान

इस पूरे हफ्ते भारी बारिश नहीं होगी

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 18 जुलाई को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री जबकि 19 जुलाई को इसके 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के आसार नहीं है। 20 और 21 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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