दिल्ली में कल का मौसम: खराब श्रेणी में 12 इलाकों की हवा, आगे कैसा हाल?
दिल्ली में पलूशन बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में औसत AQI तेजी से बढ़ा है। शनिवार शाम को 12 इलाकों में AQI 200 पार कर खराब श्रेणी में पहुंच गया। इनमें रिहायशी और अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्र शामिल हैं।
दिल्ली में एकबार फिर पलूशन में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान AQI 90 से बढ़कर 159 (मध्यम श्रेणी) तक पहुंच गया। इसमें बढ़ोतरी जारी रही और शनिवार शाम को 12 इलाकों में AQI 200 के पार यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया। अगले 3 से 4 दिन तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बारिश की संभावना नहीं होने के कारण दिल्ली में पलूशन का यह स्तर और ज्यादा बढ़ने की आशंका है।
12 इलाकों में AQI 200 पार
दिल्ली में शनिवार को शाम के वक्त 12 इलाकों में एक्यूआई 200 के पार यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया। इनमें कई रिहायशी और ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाके शामिल रहे। शनिवार को दिल्ली का औसत AQI 159 अंक मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यह 90 अंक पर था। यानी बीते 24 घंटे के दौरा इसमें 69 अंकों की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है।
कल का मौसम
कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। कल दिन में मौसम साफ रहेगा। दोपहर के वक्त दिल्ली में हवा की स्पीड 10 से 15 किमी प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त हवा धीमी रहेगी।
आगे कैसा हाल?
अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश के आसार नहीं है। इतना नहीं नहीं तापमान में भी गिरावट आने की संभावना नहीं है। इस पूरे हफ्ते यानी 23 अक्टूबर तक दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। दुर्गा पूजा के कारण ट्रैफिक लोड के कारण धूल और आतिशबाजी की वजह से हवा के ज्यादा प्रभावित रहने की संभावना है। इससे माना जा रहा है कि दिल्ली की हवा में पलूशन के स्तर की बढ़ोतरी जारी रहेगी।
सुबह और शाम को हवा धीमी रहने के आसार
मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक दिन में हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। दोपहर में मौसम के भी साफ रहने की संभावना है। हालांकि सुबह और शाम को हवा की स्पीड के कम होने के आसार हैं। इस कारण भी सुबह और शाम के वक्त पलूशन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
24 घंटे में बहुत तेजी से बढ़ा पलूशन
एक्यूआई डॉट इन के मुताबिक, 16 अक्तूबर को सुबह साढ़े दस बजे एक्यूआई 135 अंक पर था जो बाद में सुधरकर 65 अंक तक पहुंच गया। हालांकि यह सुधार ज्यादा देर तक नहीं रहा और शाम होने के साथ ही पलूशन का स्तर बढ़ने लगा और 240 तक पहुंच गया। 17 तारीख यानी शनिवार को सुबह साढ़े 10 बजे यह 216 अंक रिकॉर्ड किया गया।
इस साल अब तक के आंकड़े
इस बीच पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक 211 दिन एक्यूआई अच्छी, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी में रहा है। साल 2020 को छोड़ दें तो 2016 के बाद यह सबसे अच्छा है। पिछले साल 2025 में ऐसे 200 दिन, 2024 में 209 दिन, 2023 में 206 दिन, 2018 में 159 दिन और 2016 में 110 दिन रिकॉर्ड किए गए थे।
(पीटीआई-भाषा, IMD और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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