पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली के मौसम में आया बदलाव, 3 दिन में 2.5 डिग्री बढ़ा तापमान

संक्षेप: Delhi Weather : राजधानी दिल्ली के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्का बदलाव देखने को मिला है। बीते तीन दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में लगभग ढाई डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, अब भी यह सामान्य से नीचे ही बना हुआ है।

राजधानी दिल्ली के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से हल्का बदलाव देखने को मिला है। बीते तीन दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में लगभग ढाई डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, अब भी यह सामान्य से नीचे ही बना हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आसमान साफ होने के चलते दिल्ली में तीन दिन पहले सर्दी में कुछ इजाफा हुआ था। खासतौर पर न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली थी। अब एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हल्के बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे दिल्ली के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 5 दिसंबर को दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

रविवार को न्यूनतम तापमान 08 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी बीते तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, अब भी यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे है। जबकि, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान सबसे कम 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.3 डिग्री कम है।

वहीं, रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है।

हल्की धुंध छाने और हवा की रफ्तार तेज होने के आसार मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। जबकि, अधिकतम तापमान 24 से 26 और न्यूनतम तापमान 09 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिन के समय हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है।

हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण में कमी इसके साथ ही मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 308 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले की तुलना में इस सुधार हुआ है।

दिल्ली के लोगों को इस समय साल के सबसे ज्यादा प्रदूषित दिनों का सामना करना पड़ रहा है। 14 अक्टूबर के बाद से ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब, बहुत खराब या फिर गंभीर श्रेणी में चल रही है। मौसम के कारकों के चलते इसमें समय-समय पर हल्का उतार-चढ़ाव जरूर होता रहा है। सीपीसीबी के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 308 रहा। एक दिन पहले यह सूचकांक 330 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे में सूचकांक में 22 अंकों का सुधार हुआ है। हालांकि, हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में ही है।