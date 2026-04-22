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दिल्ली-NCR में बदला पूर्वानुमान; अब इन दो डेट पर लू चलने का येलो अलर्ट

Apr 22, 2026 03:46 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में दो दिन भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। अगले कुछ दिन गर्मी और बढ़ेगी, इसलिए लोगों को धूप से बचने की सलाह दी गई है।

दिल्ली-NCR में बदला पूर्वानुमान; अब इन दो डेट पर लू चलने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम को लेकर अपने पूर्वानुमान में थोड़ा बदलाव किया है। IMD ने दिल्ली में अब दो दिन लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पहले तीन दिन लू चलने की आंशका जताई गई थी। मौसम विभाग ने अब 24 और 25 अप्रैल तक भीषण लू चलने की आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों के लिए गर्मी के और बढ़ने का अनुमान जताया है। तेज पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं और साफ आसमान की वजह से गर्मी और तेज होगी।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हवा की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जताई है। कभी कभी हवा की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग ने कल यानी 23 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।

24 और 25 अप्रैल को लू चलने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 24 और 25 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।

27 डिग्री तक जाएगा न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से साफ है कि दिल्ली-एनसीआर के लोगों को इस हफ्ते भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 23 और 24 अप्रैल को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। 26 अप्रैल को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। इसके बाद 3 दिन 25, 27 और 28 अप्रैल को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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सीधे धूप में निकलने से करें परहेज

मौसम विभाग के पूर्वानुमान से साफ है कि दिल्ली-एनसीआर के लोगों को इस हफ्ते भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बढ़ता तापमान शिशुओं, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता का विषय हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को लू और धूप से बचने के लिए सीधे धूप में निकलने से परहेज करने की सलाह दी है।

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पानी पीते रहने की सलाह

तेज धूप और लू से बचने के लिए हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। लोगों से बाहर जाते समय सिर को टोपी, छाते या कपड़े से ढकने को कहा गया है। प्यास नहीं लगने पर भी नियमित अंतराल पर पानी पीते रहने की भी सलाह दी गई है ताकि शरीर में हाइड्रेशन बना रहे। सुरक्षा की दृष्टि से घरों और वाहनों में अग्निशामक यंत्र रखने को कहा गया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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