दिल्ली में बादलों की आवाजाही; क्या जल्द आने वाली है ठंड? विशेषज्ञों ने दिया जवाब

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादलों की आवाजाही बरकरार है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में रात को ठंड महसूस होने लगी है। क्या ठंड के जल्द दस्तक देने की उम्मीद है? जानें क्या है मौसम विशेषज्ञों की राय?

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादलों की आवाजाही बरकरार रहेगी। दिल्ली में बुधवार को भी बादल छाए रहे। सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की मानें तो कल से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि उत्तर भारत में ठंड के जल्द दस्तक देने की उम्मीद है। दिल्ली-NCR में भी बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। इसके बाद मौसम साफ होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 9 से लेकर 14 अक्टूबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहने की बात कही है। इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

इस बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के कारण उत्तर भारत में ठंड के जल्द दस्तक देने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों के कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बदलाव ने समय से पहले ही हवा में ठंडक ला दी है। हालांकि IMD के महानिदेशक एम. महापात्रा की मानें तो अक्टूबर में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि व्यापक बारिश और बर्फबारी एक संक्रमणकालीन ठंड के शुरुआती चरण का संकेत दे रही है। भारत के कुछ हिस्सों में समय से पहले एक ठंडे मौसम की शुरुआत हो सकती है। आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार का कहना है दिल्ली एनसीआर में तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम रिकॉर्ड किया जा सकता है। लोग ठंड महसूस कर सकते हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।