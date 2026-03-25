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दिल्ली-NCR में 4 दिन मौसम के तीखे तेवर; चलेंगी तेज हवाएं, बारिश का भी अलर्ट

Mar 25, 2026 03:24 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam Ki Jankari: दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में हल्की गिरावट आने की उम्मीद है।

दिल्ली-NCR में 4 दिन मौसम के तीखे तेवर; चलेंगी तेज हवाएं, बारिश का भी अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में 4 दिन मौसम की उठापटक देखी जाएगी। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इससे दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तापमान की बात करें तो बारिश के बाद इसमें हल्की गिरावट आने की उम्मीद है।

26 मार्च को बारिश के साथ तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, 26 मार्च यानी गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदल जाएगा। इस दिन बादल छाए रहेंगे। इस दिन दोपहर से शाम के बीच गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की गति बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

27 और 29 मार्च को मौसम के तेवर रहेंगे तीखे

इसके अगले दिन यानी 27 मार्च को भी बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 27 मार्च यानी शुक्रवार को सुबह से दोपहर के बीच गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। 28 मार्च को मौसम थोड़ा शांत रहेगा लेकिन 29 मार्च को एक बार फिर मौसम के तेवर तीखे हो जाएंगे। 29 मार्च यानी रविवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने इस दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई है।

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30 मार्च को भी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 30 मार्च को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। इस दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 31 मार्च को बारिश नहीं होगी। कुल मिलाकर इस हफ्ते यानी 31 मार्च तक कुल चार दिन मौसम के तीखे तेवर से लोग रूबरू होंगे।मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाच दो पश्चिमी विक्षोभों के कारण नजर आएगा। इन वेदर सिस्टम से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 31 मार्च तक मौसम में उलटफेर देखा जाएगा।

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कितना रहा न्यूनतम तापमान और एक्यूआई?

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। पालम में 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक जबकि लोधी रोड पर 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में AQI 185 अंक रिकॉर्ड किया गया। इसे मध्यम श्रेणी में शामिल माना जाता है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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