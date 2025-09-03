बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी, कब तक राहत की उम्मीद?

बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही NCR कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

यमुना नदी के उफान और बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न इलाकों में 7 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद मौसम साफ होने का अनुमान है। हालांकि 8 और 9 सितंबर को छिटपुट बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए पहले ही रेड अलर्ट जारी करने के बाद, भारतीय मौसम विभाग ने पूरी राष्ट्रीय राजधानी और इसके पड़ोसी क्षेत्रों गाजियाबाद और नोएडा के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। वहीं मध्य, उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिणी दिल्ली और शाहदरा समेत दिल्ली के कई हिस्सों में दोपहर 3:30 बजे तक गरज चमक के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शहादरा, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने 4 सितंबर को दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो 5 सितंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर मध्यम या जोरदार बारिश की भी संभावना है।