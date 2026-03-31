दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश; आगे भी मौसम की आंखमिचौली
Delhi Mausam: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कई हिस्सों में मंगलवार को धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के साथ फरीदाबाद में गरज चमक और तेज धूल भरी हवाओं के साथ बौछारें पड़ीं। इससे मौसम सुहावना हो गया।
Delhi NCR Mausam and Rain Update: दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ पड़ी इन बौछारों ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, जिससे पूरे क्षेत्र का मौसम काफी सुहावना और खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
फरीदाबाद में आंधी बारिश
फरीदाबाद में मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से तेज धूप और गर्मी के बीच दोपहर करीब तीन बजे मौसम का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते काले बादलों ने पूरे शहर को घेर लिया और तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। आंधी चलने के कुछ देर बाद बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। इससे तेज गर्मी से राहत मिली। आंधी और बूंदबांदी शुरू होने के साथ कई इलाकों में बिजली गुल हो गई।
तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कई हिस्सों में बादल छाने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है।
पहली और 2 अप्रैल को नहीं होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग ने पहली और दो अप्रैल को बारिश नहीं होने का अनुमान व्यक्त किया है लेकिन इसके बाद एकबार फिर मौसम करवट लेगा। हालांकि मौसम बदलने से पहले पहली और दो अप्रैल को तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी।
3-4 अप्रैल को फिर मौसम लेगा करवट, आंधी-बारिश
दिल्ली में पहली अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री, दो अप्रैल को 35-37 डिग्री और 3 अप्रैल को इसके 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि तीन और 4 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश वाला मौसम एकबार फिर देखने को मिलेगा। दोनों ही दिन बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय दिल्ली एनसीआर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है।
कम होगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, दोनों ही दिन दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कभी-कभी हवा की स्पीड 40 किमी प्रति घंंटा तक पहुंच सकती है। बारिश से 4 और 5 अप्रैल को अधिकतम तापमान कम होकर 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 6 अप्रैल को इसके 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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