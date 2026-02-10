दिल्ली में फिर बदला मौसम, मंगलवार को दर्ज हुआ सबसे सीजन का सबसे गर्म दिन
दिल्ली में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मंगलवार को दिल्लीवासियों ने इस सीजन के सबसे गर्म दिन का सामना किया।
मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने इस साल के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
पिछला रिकॉर्ड टूटा
इससे पहले इसी सीजन में 22 जनवरी को सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था, जब पारा 27.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। मंगलवार के आंकड़ों ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। दिन के समय खिली तेज धूप के कारण तापमान में यह उछाल देखा गया, जिससे अब लोगों को धीरे-धीरे ठंड से राहत और हल्की गर्मी का अहसास होने लगा है।
वहीं बात करें, दिल्ली के मौसम की तो आने वाले दिनों तापमान में आज के मुकाबले थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। बुधवार को अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 26 और 11 डिग्री रह सकता है। वहीं गुरुवार-शुक्रवार को ये लुढ़कर 24 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद शनिवार रविवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।
