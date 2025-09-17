weather changed in ncr due to rain know delhi mausam ka hal दिल्ली-NCR में छाए बदरा, अचानक झमाझम बारिश से बदला मौसम; आगे कैसा हाल?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में छाए बदरा, अचानक झमाझम बारिश से बदला मौसम; आगे कैसा हाल?

एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बुधवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश से मौसम बदल गया। स्थानीय मौसम कार्यालय ने दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 05:41 PM
एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बुधवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश से मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। हालांकि दोपहर बाद स्थानीय मौसम कार्यालय ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की।

मौसम विभाग ने बारिश से पहले दिल्ली के नरेला, अलीपुर, बुराड़ी, बादिली, मॉडल टाउन, करावल नगर, आजादपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइन्स, दिलशाद गार्डन समेत कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई।

मौसम विभाग ने हौजखास, मालवीयनगर, कालकाजी, महरौली, तुगलकाबाद, छत्तरपुर, इग्नू, आयानगर, डेरामंडी में भी बौछारें पड़ने का अनुमान जताया। साथ ही एनसीआर के लोनी देहात, हिंडन एयर फोर्स स्टेशन, इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, करनाल, पानीपत, गन्नौर, सोनीपत, खरखौदा, सोहना में भी बारिश की संभावना जताई।

मौसम विभाग की मानें तो मौजूदा वक्त में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार पर बना हुआ है। वहीं एक अन्य मध्य असम पर एक्टिव है। मराठवाड़ा पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से लेकर कोमोरिन क्षेत्र तकहवा का निम्न दबाव यानी ट्रफ एक्टिव है। एक अन्य ट्रफ मध्य प्रदेश के केंद्रीय भागों से लेकर दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक फैली है।

इन वेदर सिस्टम के बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 19 सितंबर तक गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव ऐसे वक्त में देखा जा रहा है जब राजस्थान से मानसून विदा होने की ओर है। साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश वाला मौसम बना हुआ है।