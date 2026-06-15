दिल्ली में सुबह-सुबह झमाझम बारिश, 70 की स्पीड से तेज हवाएं भी; अचानक बदले मौसम से राहत
Delhi Rain Today: राजधानी दिल्ली में अचानक सुबह-सुबह बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने आज शहर के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की भविष्यवाणी की है।
Delhi Rain Today: दिल्ली में सोमवार सुबह-सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। इस दौरान गरज-चमक के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे पहले रविवार को दिल्ली में तापमान 39 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया था।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास भी सुबह से बारिश हो रही है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना हो गया है। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
इन इलाकों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, बवाना, राजौरी गार्डन, पटेल नगर, सफदरजंग, लोधी रोड, बुद्ध जयंती पार्क, राष्ट्रपति भवन, राजीव चौक, आईटीओ, कालकाजी और तुगलकाबाद समेत कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। हरियाणा के रोहतक, खरखौदा और पलवल में भी बारिश होने की संभावना है।
पश्चिमी विक्षोभ का असर
आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी गतिविधियों के कारण दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ घंटों तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
रविवार को 39 डिग्री से अधिक रहा तापमान
इससे पहले रविवार को दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान 38.4 से 39.1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान सबसे ज्यादा 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा था। इसदीके बाद लो रोड पर 38.7 डिग्री सेल्सियस और पालम में 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस से 26.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सफदरजंग में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम था। इसके बाद पालम में 25.6 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
आईएमडी के अनुसार, रविवार को लोदी रोड पर न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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