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दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी का अहसास, 48.4 डिग्री पहुंचा हीट इंडेक्स

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 'हीट इंडेक्स' 48.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आगे कैसा रहेगा हाल जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी का अहसास, 48.4 डिग्री पहुंचा हीट इंडेक्स

दिल्ली-NCR में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल नजर आए। दिल्ली में असल तापमान के मुकाबले गर्मी अधिक महसूस की गई। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया लेकिन हीट इंडेक्स यानी 'महसूस होने वाला तापमान' 48.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है।

दिल्ली में 27 जून मानसून आगमन की आधिकारिक तिथि है। फिर भी दिल्ली से मॉनसून काफी दूर है। इसका असर मौसम पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईएमडी के अनुसार, शनिवार तड़के दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई लेकिन दिन में बारिश नहीं होने से तापमान में कमी नहीं आई।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह से ही तेज धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ धूप और तेज होती गई। धूप के चलते दिन में 11 बजे के बाद से ही लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होने लगा। दोपहर एक-दो बजे लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों का भी अहसास हुआ। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

48.4 डिग्री पहुंचा हीट इंडेक्स

हालांकि 'हीट इंडेक्स' यानी ‘महसूस होने वाला तापमान’ 48.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली के दूसरे मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पालम में न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछले दिन के मुकाबले 0.9 डिग्री अधिक था। वहीं लोधी रोड पर यह 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो पिछले दिन की तुलना में 2.4 डिग्री अधिक था।

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कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत?

रिज और आयानगर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.8 डिग्री सेल्सियस और 29.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। IMD ने मंगलवार और बुधवार को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में गिरावट आएगी जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है।

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आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। IMD ने रविवार को दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। बूंदाबांदी की भी संभावना है। लेकिन इससे गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से दिल्ली की हवा के साफ-सुथरी बनी रहने की संभावना है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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