दिल्ली में बारिश और हवा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर; जून का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड
दिल्ली में मंगलवार को तेज हवा के साथ हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना कूल हो गया। इससे तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में मंगलवार इस जून महीने के सबसे ठंडे दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली में मंगलवार को तेज हवाओं और हल्की बारिश से मौसम कूल-कूल हो गया। इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही दिल्ली में मंगलवार इस जून का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है।
कहां कितनी बारिश?
मौसम विभाग के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच पालम में सर्वाधिक 9.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद सफदरजंग में 2.8 मिमी, आयानगर में 2.5 मिमी और लोधी रोड में 1.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज हवा के साथ बारिश से दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा।
दिल्ली में मंगलवार इस जून का सबसे ठंडा दिन
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है। इस आंकड़े के साथ दिल्ली में मंगलवार इस जून महीने का सबसे ठंडे दिन के तौर पर दर्ज किया गया। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है।
कहां कितना अधिकतम तापमान?
वहीं दिल्ली के रिज एरिया में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम रहा। वहीं, लोधी रोड में 33.2 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 5.8 डिग्री कम), आया नगर में 32.7 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 5.9 डिग्री कम) और पालम में 32.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 6.7 डिग्री कम) तापमान दर्ज किया गया।
कहां कितना न्यूनतम तापमान?
पालम में न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम रहा। वहीं, लोधी रोड और आया नगर में 23.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो क्रमशः सामान्य से 4.4 डिग्री और 2.3 डिग्री कम है। रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम दर्ज किया गया।
कल कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?
मौसम विभाग ने बुधवार को आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने बुधवार को तेज हवाएं भी चलने की चेतावनी जारी की है। हवा के झोंकों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
क्यों बना है दिल्ली में बारिश वाला सिस्टम?
स्काइमेट वेदर के मौसम विज्ञानी महेश पलावत की मानें तो पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दिल्ली में बारिश वाला मौसम बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को शाम 4 बजे एक्यूआई 116 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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