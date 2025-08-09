दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम की मार, 300 से अधिक उड़ानों पर असर

दिल्ली में शनिवार सुबह से लेकर शाम तक रुक-रुक कर झमाझम बारिश होती रही। इसका असर ट्रैफिक पर पड़ा। वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम की मार दिल्ली एयरपोर्ट पर भी पड़ी जिससे उड़ानों पर असर पड़ा।

दिल्ली में शनिवार को दिनभर रुक-रुक कर रिमझिम बारिश होती रही। खराब मौसम का असर उड़ानों पर भी पड़ा। खराब मौसम के कारण शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 से अधिक उड़ानें लेट हुईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईजीआईए) पर भारी बारिश के कारण किसी भी उड़ान का मार्ग नहीं बदला गया।

बता दें कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईजीआईए) देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जहां से हर रोज लगभग 1,300 उड़ानों का संचालन होता है। एक उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार, एयरपोर्ट पर 300 से अधिक उड़ानें देरी से चलीं जबकि कुछ रद्द कर दी गईं। वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उड़ानों के टेक-ऑफ में औसत देरी लगभग 17 मिनट थी।

'इंडिगो' ने सुबह 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में भारी बारिश हुई है। इससे उड़ानों के कार्यक्रम में कुछ अस्थायी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। यदि आप आज यात्रा कर रहे हैं तो कृपया संभावित देरी के प्रति सचेत रहें और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें। खासकर तब जब ट्रैफिक सामान्य से धीमी गति से चल रहा हो। वहीं एयर इंडिया ने अपने पोस्ट में कहा कि बारिश के कारण शनिवार को दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है।