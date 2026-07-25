ऐसे नहीं जाएंगे; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बोले अभिजीत दीपके, एक नई मांग भी रख दी
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद सीजेपी तुरंत इस आंदोलन को खत्म नहीं करने जा रही है। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कुछ और मांगों को पूरा करने के लिए कहा है। इसमें एक मांग तो एकदम नई है।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) जंतर-मंतर पर चल रहे अपने आंदोलन को तुरंत खत्म करने को राजी नहीं है। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच और लोकतंत्र की जीत तो बताया, लेकिन कहा कि अभी वो जाने वाले नहीं है। अभिजीत दीपके ने अपनी दूसरी मांगों को गिनाते हुए अब एक नई शर्त भी रख दी है।
अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मंद्र प्रधान के इस्तीफे की सूचना आंदोलनकारियों को मंच से दी तो सभी खुशी से झूम उठे। दीपके ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। दीपके ने सबसे बड़ी मांग पूरी होने की खुशी जाहिर की तो यह भी साफ कर दिया कि उनकी अन्य मांगों को पूरा किए जाने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले बच्चों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग दोहराई।
एक नई मांग भी रख दी
अभिजीत दीपके और उनकी सीजेपी ने मुआवजे और केस वापस लेने की मांग सरकार को लिखित में दी थी। उन्होंने सरकार के सामने तीन मांगें रखी थीं, जिनमें से पहले और सबसे बड़ी पूरी हो चुकी है। वहीं सरकार ने उनकी दो मांगों को पूरा करने में सैंद्धांतिक रूप से एक दिन पहले ही सहमति जाहिर कर दी थी। इस बीच दीपके ने एक नई मांग भी मंच से रख दी है। वह चाहते हैं कि उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। दीपके ने कुछ अफसरों के नाम भी लिए और उनके खिलाफ ऐक्शन की मांग की। दीपके ने कहा, ‘ये जो पुलिसवाले गुंडों ने हरकत की थी 20 तारीख को, उन पुलिसवालों के ऊपर ऐक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा ये जो लाठियां चलाईं है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं तो तुम लोग क्या हो। तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम किया है।’
अभिजीत दीपके ने प्रधान के इस्तीफे पर क्या कहा?
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच और लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ‘ये कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।’
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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