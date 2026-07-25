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ऐसे नहीं जाएंगे; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बोले अभिजीत दीपके, एक नई मांग भी रख दी

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद सीजेपी तुरंत इस आंदोलन को खत्म नहीं करने जा रही है। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कुछ और मांगों को पूरा करने के लिए कहा है। इसमें एक मांग तो एकदम नई है।

Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke
अभिजीत दीपके

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) जंतर-मंतर पर चल रहे अपने आंदोलन को तुरंत खत्म करने को राजी नहीं है। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच और लोकतंत्र की जीत तो बताया, लेकिन कहा कि अभी वो जाने वाले नहीं है। अभिजीत दीपके ने अपनी दूसरी मांगों को गिनाते हुए अब एक नई शर्त भी रख दी है।

अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मंद्र प्रधान के इस्तीफे की सूचना आंदोलनकारियों को मंच से दी तो सभी खुशी से झूम उठे। दीपके ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। दीपके ने सबसे बड़ी मांग पूरी होने की खुशी जाहिर की तो यह भी साफ कर दिया कि उनकी अन्य मांगों को पूरा किए जाने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले बच्चों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग दोहराई।

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोली CJP, अब आगे क्या होगा?

एक नई मांग भी रख दी

अभिजीत दीपके और उनकी सीजेपी ने मुआवजे और केस वापस लेने की मांग सरकार को लिखित में दी थी। उन्होंने सरकार के सामने तीन मांगें रखी थीं, जिनमें से पहले और सबसे बड़ी पूरी हो चुकी है। वहीं सरकार ने उनकी दो मांगों को पूरा करने में सैंद्धांतिक रूप से एक दिन पहले ही सहमति जाहिर कर दी थी। इस बीच दीपके ने एक नई मांग भी मंच से रख दी है। वह चाहते हैं कि उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। दीपके ने कुछ अफसरों के नाम भी लिए और उनके खिलाफ ऐक्शन की मांग की। दीपके ने कहा, ‘ये जो पुलिसवाले गुंडों ने हरकत की थी 20 तारीख को, उन पुलिसवालों के ऊपर ऐक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा ये जो लाठियां चलाईं है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं तो तुम लोग क्या हो। तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम किया है।’

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अभिजीत दीपके ने प्रधान के इस्तीफे पर क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच और लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ‘ये कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।’

ये भी पढ़ें:झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके
Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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